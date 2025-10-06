مدیرعامل توزیع نیروی برق استان تهران گفت: امسال با توجه به نیاز مصرفی که در کشور داشتیم، نزدیک به حدود ۱۴ هزار مگاوات ناترازی را شاهد بودیم. 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - حسن‌بکلو مدیرعامل توزیع نیروی برق استان تهران در برنامه انعقاد تفاهم‌نامه همکاری جامع بین شرکت توزیع نیروی برق استان تهران و دانشگاه آزاد استان تهران و پارک علم و فناوری دانشگاه گفت: جدیدی رو در شرکت خودرو استان تهران آغاز می‌کنیم. تفاهم‌نامه مابین دانشگاه آزاد تهران و پارک فناوری دانشگاه آزاد کشور حضور دارند و این بار مالی برای ما و تفاهم‌نامه و ایجاد ظرفیت مالی ۱۱۰ میلیارد تومان است که در ۶ محور این رو دوستان ما تدوین کردند.

او ادامه داد: شرکت توزیع نیروی برق استان تهران به عنوان مجری پارک علم و فناوری صنعت برق در کشور هم امسال توسط آقای دکتر رجبی مشهدی معرفی شده و ما مسئول اجرای پروژه پارک و فناوری صنعت برق در کشور هستیم. در محلی که برای این موضوع در نظر گرفته شده، در حال آماده‌سازی نزدیک به ۶۰۰۰ متر سوله در فضای نزدیک به ۱۲ هکتار هستیم که کنار پارک علم و فناوری آب هم در آنجا راه‌اندازی می‌شود.

بکلو همچنین به اهمیت بهره‌وری انرژی و مدیریت مصرف اشاره کرد و گفت: ما یک بحثی داریم که انشالله بتوانیم از پتانسیل تمامی دانش پژوهان، دانشمندان و تمامی صاحب‌نظران استفاده کنیم. در راستای بهره‌وری انرژی و در راستای مدیریت مصرف و بحث‌های کاهش ناترازی که امروز یکی از مشکلات و مسائل روز کشور است، مستحضرید امسال با توجه به نیاز مصرفی که در کشور داشتیم، نزدیک به حدود ۱۴ هزار مگاوات ناترازی را شاهد بودیم.

او در پایان افزود: امروز با توجه به مسائل و مشکلاتی که در کشور و در صنعت برق وجود دارد، اینها را نمی‌شود حل کرد مگر اینکه با روش‌های نو و بهره‌گیری از دانش و پتانسیل دانشگاه‌های داخلی و پژوهش‌های داخلی که انجام می‌گیرد، از توان شما عزیزان استفاده کنیم.

در ادامه گفت: یکی از چالش‌های امروز ما بحث علوم بروز و استفاده آن در صنعت برق است؛ یکی از مسائل امروز ما بحث نیاز به تولید نیست امروز لاجرم باید به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر، مدیریت مصرف و بهینه‌سازی مصرف برویم؛ برنامه‌ریزی برای ۳۰ مگاوات انرژی خورشیدی در حال انجام است.

او اظهار کرد: ما در یک مدت کوتاهی به یک خلا توانمند مواجه خواهیم شد بحث ما این است که از پتانسیل دانشگاه آزاد در توانمندسازی نیرو انسانی استفاده کنیم.