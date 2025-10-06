باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - به گفته پلیس استرالیا، مردی قبل از دستگیری در خیابانی شلوغ در سیدنی آتش گشود و ۲۰ نفر در این حادثه زخمی شدند.

پلیس اعلام کرد که مظنون «بی‌هدف به سمت خودرو‌های عبوری، از جمله خودرو‌های پلیس، تیراندازی می‌کرد.» در همین راستا استیون پری از پلیس نیو ساوت ولز گفت: «بین ۵۰ تا ۱۰۰ گلوله شلیک شده است.»

دو ساعت بعد، پلیس مردی حدودا ۶۰ ساله را که مظنون به تیراندازی در یک آپارتمان بود، دستگیر کرد. او برای درمان جراحات وارده در حین دستگیری به بیمارستان منتقل شد.

چنین تیراندازی‌هایی در استرالیا نادر است زیرا سلاح‌های خودکار و نیمه‌خودکار از زمان حادثه‌ای در تاسمانی در سال ۱۹۹۶ که ۳۵ کشته بر جای گذاشت، در استرالیا ممنوع شده‌اند.

منبع: النشره