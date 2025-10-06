باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا می گوید که مذاکرات با حماس بر سر طرح صلح ۲۰ مادهای او برای پایان دادن به درگیری در غزه و آزادی اسرا «بسیار موفقیتآمیز و به سرعت در حال انجام است.»
ترامپ در پستی در تروث سوشال نوشت: «این آخر هفته مذاکرات بسیار مثبتی با حماس و کشورهای سراسر جهان (عرب، مسلمان و سایر کشورها) برای آزادی گروگانها، پایان دادن به جنگ در غزه، اما مهمتر از آن، مدتهاست که به دنبال صلح در خاورمیانه هستیم، انجام شده است.»
وی افزود: «تیمهای فنی روز دوشنبه دوباره در مصر دیدار خواهند کرد تا جزئیات نهایی را بررسی و روشن کنند. به من گفته شده است که مرحله اول باید این هفته تکمیل شود و از همه میخواهم که سریع اقدام کنند.»
رئیس جمهور ایالات متحده همچنین گفت که زمان بسیار مهم است، « وگرنهخونریزی گسترده در پی خواهد داشت - چیزی که هیچ کس نمیخواهد ببیند!»