باشگاه خبرنگاران جوان- گذرگاه مرزی دوغارون برای نخستین بار در کشور به سامانه بیومتریک احراز هویت اتباع خارجی مجهز شد.

جعفر سیدآبادی، مدیرکل اتباع و مهاجران خارجی استانداری خراسان رضوی در جلسه‌ای در تایباد اعلام کرد: مراحل نخست اجرای سامانه بیومتریک با موفقیت در مرز دوغارون به پایان رسیده و این سامانه در بازه زمانی دو هفته آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی افزود: این طرح با هم‌افزایی همه دستگاه‌های اجرایی و امنیتی استان به سرانجام رسیده و نقش زیادی در ساماندهی مهاجران دارد.

سیدآبادی تأکید کرد: ساماندهی اتباع، رصد و پایش آنها حین ورود و خروج از کشور از مهمترین اهداف اجرای این طرح است.

وی مرز دوغارون را نخستین معبر ورود و خروج اتباع افغانستانی به ایران خواند و گفت: ۷۰ درصد اتباع غیرمجاز افغان در قالب طرح بازگشت، از ابتدای سال تاکنون از طریق این مرز به کشورشان بازگشته‌اند.

حسین جمشیدی، فرماندار تایباد نیز در این جلسه از بازگشت ۹۸۰ هزار نفر مهاجر غیرمجاز از ابتدای امسال تاکنون از طریق مرز دوغارون خبر داد.

بر اساس این گزارش، آزمایش‌های بیومتریک شامل ثبت اثر انگشت، عنبیه و چهره اتباع در مرز انجام می‌شود تا پس از انتقال، امکان ورود مجدد به کشور را نداشته باشند.