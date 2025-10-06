باشگاه خبرنگاران جوان- مسکو این هفته میزبان دو نشست مهم درباره افغانستان است. روز دوشنبه، نمایندگان ارشد ایران، روسیه، چین و پاکستان در یک نشست چهارجانبه گرد هم میآیند تا آخرین تحولات سیاسی و امنیتی افغانستان را بررسی کنند.
صدرنشین دستور کار این نشست، مخالفت مشترک با استقرار هرگونه پایگاه نظامی خارجی در خاک افغانستان است. این موضع در واکنش به اظهارات اخیر دونالد ترامپ درباره بازگشت نیروهای آمریکایی به پایگاه بگرام اهمیت ویژهای یافته است.
بررسی سفرهای خارجی مقامهای طالبان، روند آزادسازی داراییهای بلوکهشده افغانستان و ضرورت تشکیل دولت فراگیر از دیگر محورهای اصلی این گفتوگوها عنوان شده است.
همزمان، روز سهشنبه نشست گستردهتری تحت عنوان «فرمت مسکو» با حضور نمایندگان کشورهای منطقه و امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، برگزار خواهد شد.