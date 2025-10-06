باشگاه خبرنگاران جوان - قدرت‌الله مهدی‌خانی مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین گفت: قزوین به لحاظ زلزله‌خیز بودن وضعیت خوبی ندارد، چرا که گسل‌های متفاوت و مختلفی در سطح استان داریم که به ۲ بخش جنوبی و شمالی آن تقسیم شده است.

وی ادامه داد: گسل‌های جنوبی قزوین از روستای اشتهارد تا آوج را در بر می‌گیرد و تحرکاتی همچون زلزله‌های ۲ و سه ریشتری دارد، اما بیشترین نگرانی ما گسل شمالی قزوین و در بخش‌های رودبار الموت، طالقان و کوهین است که این گسل ۸۷۰ سال هیچ تحرکی از خود نشان نداده و اگر به هر دلیلی فعال شود، شاهد وقوع زلزله تا هفت ریشتر خواهیم بود.

مهدی‌خانی تصریح کرد: به طور کلی ۳۵ گسل در قزوین وجود دارد که از این تعداد، هشت گسل بنیادی و لرزه‌زا و مابقی نیز گسل‌های فرعی هستند.

به گفته این مسوول، هم اکنون ۳۰ دستگاه شتاب‌نگار و چهار دستگاه لرزه‌نگار در سطح استان فعال است که دستگاه‌های شتاب‌نگار بیشتر جنبه مطالعاتی دارد و شتاب زمین را بررسی می‌کند و متولی آن نیز مرکز تحقیقات ساختمان وزارت مسکن و راه و شهرسازی است، اما دستگاه لرزه‌نگار امواج زلزله را به محض اینکه دریافت کند، به باقی ایستگاه‌ها انتقال می‌دهد که این مورد در دکل ساختمان مدیریت بحران مدیریت می‌شود.

مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین خاطرنشان کرد: چهار ایستگاه لرزه‌نگاری در شهرستان‌های طارم سفلی، تاکستان، رودبار الموت شرقی و غربی فعال است که در حال حاضر به دنبال این هستیم که ۲ ایستگاه در قزوین و بویین‌زهرا را به این دستگاه‌ها مجهز کنیم.