مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین گفت: قفل شدن گسل شمالی قزوین باعث شده که اگر این گسل به هر دلیل فعال شود، زلزله‌ای با قدرت هفت ریشتر به وقوع بپیوندد.

باشگاه خبرنگاران جوان - قدرت‌الله مهدی‌خانی مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین گفت:  قزوین به لحاظ زلزله‌خیز بودن وضعیت خوبی ندارد، چرا که گسل‌های متفاوت و مختلفی در سطح استان داریم که به ۲ بخش جنوبی و شمالی آن تقسیم شده است.

وی ادامه داد: گسل‌های جنوبی قزوین از روستای اشتهارد تا آوج را در بر می‌گیرد و تحرکاتی همچون زلزله‌های ۲ و سه ریشتری دارد، اما بیشترین نگرانی ما گسل شمالی قزوین و در بخش‌های رودبار الموت، طالقان و کوهین است که این گسل ۸۷۰ سال هیچ تحرکی از خود نشان نداده و اگر به هر دلیلی فعال شود، شاهد وقوع زلزله تا هفت ریشتر خواهیم بود.

مهدی‌خانی تصریح کرد: به طور کلی ۳۵ گسل در قزوین وجود دارد که از این تعداد، هشت گسل بنیادی و لرزه‌زا و مابقی نیز گسل‌های فرعی هستند.

به گفته این مسوول، هم اکنون ۳۰ دستگاه شتاب‌نگار و چهار دستگاه لرزه‌نگار در سطح استان فعال است که دستگاه‌های شتاب‌نگار بیشتر جنبه مطالعاتی دارد و شتاب زمین را بررسی می‌کند و متولی آن نیز مرکز تحقیقات ساختمان وزارت مسکن و راه و شهرسازی است، اما دستگاه لرزه‌نگار امواج زلزله را به محض اینکه دریافت کند، به باقی ایستگاه‌ها انتقال می‌دهد که این مورد در دکل ساختمان مدیریت بحران مدیریت می‌شود.

مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین خاطرنشان کرد: چهار ایستگاه لرزه‌نگاری در شهرستان‌های طارم سفلی، تاکستان، رودبار الموت شرقی و غربی فعال است که در حال حاضر به دنبال این هستیم که ۲ ایستگاه در قزوین و بویین‌زهرا را به این دستگاه‌ها مجهز کنیم.

برچسب ها: گسل ، زلزله
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۶ ۱۴ مهر ۱۴۰۴
من ماهصص زمین شناسی و زلزله شناسی نیستم چیزی که می‌دونم اینه که از اروپا تا آمریکا که کار های تحقیقاتیشون در این زمینه پیشرو هستن با وجود شناسایی گسل‌های وحشتناک توی کشورهاشون هیچوقت با همچین دقتی این جور چیزا رو ازشون نمی‌شنوی بله جایی گسل هست احتمال زلزله هست جایی زلزله دیر تر باشه شاید قوی تر باشه اما اینکه فلان منطقه حکما زلزله هفت ریشتری قراره بیاد چون گسل قفل شده فقط از افرادی که مصرف کننده و ترجمه کننده سطحی علم دیگران هستن برمیاد قاعدتاً هزار و یک متغیر دیگه توی این زمینه وجود داره که اینجور حرفها رو رد یا تایید کنه اینکه توی این وضعیت با حد اقل شواهد بعنوان یه مثلاً متخصص حرفهایی رو بزنی که اضطراب جمعی رو بالا ببره فقط از کارشناسی‌های اغلب کم سواد و نا کار آمد دولتی بر میاد .حالا از فردا چت تا زلزله ریز که معمولا توی ایران زیاد هم هست بیاد قاعدتاً نتایج متضاد و یا مشابه اینجور حرفها تولید میشه توی هر جایی امکان هر چیزی هست توی ایران و منطقه قزوین هم همینطور ممکنه تا هفتصد سال دیگه هیچ خبری نشه ممکنه تا هفت دقیقه دیگه هر چیزی بشه آیا این معنیش اینه که یه مدیر دولتی بیاد اینجور حرفی رو توی رسانه بگه؟؟!!این شواهدی که ایشون بهش اشاره کرده لزوما به نتیجه یی که ایشون فرمودند ختم نمیشه ۰ به هر وجه معلومه ایشون با توجه به ادبیاتشونو نوع اطلاعاتشون و سبک خبر رسانیشون مثل خیلیا توی جا و پست درستی قرار ندارند !!!
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
پرسنال
۱۵:۲۱ ۱۴ مهر ۱۴۰۴
اون که چیزی بارش نیست مثل خیلیای دیگه با پارتی بازی رئیس شده احتمالا و ماهیانه پول میگیره و این دفعه هم اومده یه حرفی بزنه که مثلا آره منم هستم و اینا. ولش کن حرفش رو مثل حرف سایر مسئولین جدی نگیر.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۲ ۱۴ مهر ۱۴۰۴
قزوینیا باید ده هزار تا گاو قربونی کنن
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۰ ۱۴ مهر ۱۴۰۴
مهم نیت رفع بلا نه مقدار
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۷ ۱۴ مهر ۱۴۰۴
همواره خداوند به واسطه خوبان یک جامعه
بلا را دفع می کند ، خداوندا به واسطه خوبانت
هر گونه بلا را از میهن اسلامی ما دفع بفرما .
اللهم آمین
۰
۱۴
پاسخ دادن
Italy
ناشناس
۱۰:۳۴ ۱۴ مهر ۱۴۰۴
الان اگه خونه خوب نسازید فردا نیاید بگید ما هشدار دادیما؟ مشکل ما اصن زلزله نباید نباید باشه اگه خونه ها مقاوم باشن هیچ مشکلی پیش نمیاد
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۷ ۱۴ مهر ۱۴۰۴
هرچی گناه بیشتر بشه بلا بیشتر به سر مردم میاد کیه بفهمه
۲
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
پرسنال
۱۵:۲۳ ۱۴ مهر ۱۴۰۴
در زلزله رودبار و بم هم گناه زیاد میکردن؟!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۷ ۱۴ مهر ۱۴۰۴
کشور بی برکت
۱۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۷ ۱۴ مهر ۱۴۰۴
بیشتر گناه کنین
۳
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۴ ۱۴ مهر ۱۴۰۴
خدا رحم کنه به همه
۱
۱۶
پاسخ دادن
