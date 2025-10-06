باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
ساخت راه‌های جدید برای کاهش ترافیک و آلودگی هوا + فیلم

شهردار تهران در خصوص کاهش ترافیک و آلودگی هوا توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا زاکانی، شهردار تهران با حضور در برنامه صبحانه ایرانی در مورد آلودگی هوا و ترافیک نکاتی بیان کرد.

 
از وسط همه پادگانا باید یه جاده ۲۰۰ متری رد بشه
