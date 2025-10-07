باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- صدور صورت حساب الکترونیکی به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزار‌ها در حوزه مالیاتی کشور به شمار می‌رود که با اجرای آن می‌توانیم شاهد آن باشیم که بخش عمده‌ای از مشکلات در حوزه صدور فاکتور‌های کاغذی رفع و ما شاهد بهبود وضعیت اجرای طرح‌های مالیاتی در کشور خواهیم بود.

براساس این گزارش اجرا طرح صدور صورت حساب الکترونیکی یک ابزار تحول‌آفرین است که جایگزین صورت‌حساب‌های کاغذی سنتی می‌شود. این صورت‌حساب، یک سند داده‌ای استاندارد، قابل پردازش بوده که از نظر قانونی معتبر است که مراحل تبادل، صدور و نگهداری آن به صورت کاملاً الکترونیکی و از طریق سامانه مودیان انجام می‌شود.

کاهش هزینه‌های عملیاتی و اداری از طریق صورت حساب الکترونیکی

به گفته بسیاری از کارشناسان استفاده از صورت‌حساب‌های الکترونیکی در بخش‌های مختلف می‌تواند به بهبود وضعیت کلی اقتصادی کمک می‌کند به طوری که در بخش اول زمینه ساز کاهش هزینه‌های عملیاتی و اداری می‌شود به طوری که با اجرای این طرح ما شاهد سرعت و دقت بالاتر برخی از فرآیند‌ها می‌شویم به طوری که اتوماسیون فرآیندها، خطا‌های انسانی را به شدت کاهش می‌دهد و سرعت انجام معاملات و تسویه حساب‌ها را افزایش می‌دهد. همچنین با اجرای این طرح فرآیند تأیید فاکتور‌ها و بازپرداخت مالیات بر ارزش افزوده (VAT) به کسب‌وکارها، جریان نقدینگی شرکت‌ها بهبود می‌یابد.

حذف صورت حساب‌های کاغذی در کشور

همچنین پیش از این در خصوص مهم‌ترین مزایای صدور صورت حساب الکترونیکی یا سامانه مودیان محمد نوری، رئیس مرکز توسعه خوداظهاری و تمکین داوطلبانه سازمان امور مالیاتی گفته بود: سه قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، تسهیل تکالیف مودیان مالیاتی و بودجه سال ۱۴۰۴ به صورت جدی تاکید به حذف صورت حساب‌های کاغذی برای جلوگیری از تخلفات فاکتور سازی کرده است.

او افزود: از ابتدای دی ماه ۱۴۰۴ قانون بودجه دولت را مکلف کرده که تمام صورت حساب‌ها را به صورت الکترونیکی دریافت کرده و دیگر صورت حساب‌های کاغذی مبنای قانونی نخواهند داشت و مودیانی که صورت حساب‌های خود را به صورت الکترونیکی در سامانه مودیان وارد نکند، متخلف خواهند و طبق قانون جرائم شامل حالشان می‌شود.

راه حلی که جلوی چنین تخلفاتی نظیر فاکتور فروشی و فاکتور سازی شرکت‌ها و عمده فروشی‌ها را گرفته و قیمت‌های واقعی را به میان می‌آورد.

همچنین محمد محمودی، کارشناس امور مالیاتی در این باره گفته بود: سامانه مودیان تنها ۵ درصد در امور مالیاتی است و مابقی آن در نحوه تولید و توزیع کالا با رصد کامل قیمت‌ها دخیل خواهد بود و دیگر یک کالا در کشور با قیمت‌های متفاوت عرضه نخواهد شد چرا که اگر فردی اقدام به صدور صورت حساب نکند جریمه‌های مالیاتی سراغش می‌روند و اگر قیمت را هم تغییر دهد با قانون و مصوبات تنظیم بازار رو به رو می‌شود.

تعیین تکلیف پرونده‌های مالیاتی به صورت غیر حضوری

این در حالیست که پیش از این محمد هادی سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی کشور اظهار کرده بود که با الکترونیکی شدن فرآیند‌های مالیاتی، بخش بزرگی از پرونده‌ها بدون مراجعه حضوری تعیین تکلیف می‌شود و این موضوع فضای پیش‌بینی‌پذیرتری را برای فعالان اقتصادی فراهم کرده است.

رئیس سازمان امور مالیاتی در ادامه با اشاره به کاهش حضور فیزیکی ممیز‌ها اظهار داشت که امروز بیش از ۹۰ درصد پرونده‌های مالیاتی به‌طور سامانه‌ای نهایی می‌شود و مراجعه حضوری به کمتر از سه درصد رسیده که این تحول را عامل مهمی در تقویت پیش‌بینی‌پذیری و اعتماد فعالان اقتصادی دانست.

وی اضافه کرد: تلاش شده فرآیند مالیات‌ستانی مانعی برای فعالیت اقتصادی نباشد و برای اشخاص حقیقی، اظهارنامه‌ها براساس داده‌های موجود به‌صورت پیش‌فرض تکمیل می‌شود و تنها در صورت تأیید مودی قطعی خواهد شد.

سبحانیان ادامه داد: برای نخستین بار در کشور صورت‌حساب‌های الکترونیکی دوطرفه اجرا شده و مالیات بر‌اساس تراکنش‌های واقعی و اطلاعات ثبت‌شده مودیان محاسبه می‌شود که این اقدام موجب تسهیل در پرونده‌های ارزش افزوده و سایر بخش‌ها شده است.

کاهش اعمال سلیقه از طریق صدور صورت حساب الکترونیکی

در همین راستا رنجیر نماینده مجلس در خصوص مهم‌ترین مزیت صدور صورت حساب‌های الکترونیکی با بیان اینکه اعتبارسنجی و طبقه‌بندی شرکت‌ها به منظور جلوگیری از صدور فاکتور‌های جعلی به نحوی که آنها فقط بتوانند در چارچوب اعتبار خودشان فاکتور صادر کنند یک اقدام مناسب از سوی سازمان امور مالیاتی است گفت: این اقدام از اعمال نفوذ‌ها و کج‌روی‌ها جلوگیری به عمل می‌آورد.

وی ادامه داد: هوشمندسازی روند دریافت مالیات بر ارزش افزوده و صدور صورت حساب الکترونیک به معنای کاستن از اعمال سلیقه شخصی در روند‌های مالیاتی کشور است. به نحوی که از فرار مالیاتی جلوگیری به عمل می‌آید و به سمت صداقت پیش می‌رویم.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه صدور صورت حساب الکترونیک و قابل رد نبودن آن از سوی سازمان امور مالیاتی به نفع مودیان است گفت: دغدغه بسیاری از مودیان در این زمینه از بین می‌برد و مطمئن هستند که صورت حساب به صورت هوشمند مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی اظهار کرد: شاید بتوان گفت این مزیت مهم در عدم امکان رد اعتبار مالیاتی صورت حساب الکترونیکی بارگزاری شده در سامانه مودیان مهم‌ترین اقدام در راستای پیش‌بینی‌پذیر کردن فرآیند اخذ مالیات بر ارزش افزوده برای مودیان است. زمانی که روند‌های مالیات‌ستانی در کشور منضبط می‌شود و شرکت‌ها تنها در چارچوب اعتبارشان می‌توانند فاکتور صادر کنند، بستر‌های فساد از بین می‌رود.

بسیاری از کارشناسان هم در حوزه اخذ مالیات معتقد هستند که اجرای این طرح خود نقش بسیار موثری در شفافیت مالیاتی دارد به طوری که اجرای آن می‌تواند زمینه ساز کاهش تخلفات در حوزه‌های مالیاتی کشور شود که در همین راستا حسین ایوبی کارشناس مالیاتی با بیان اینکه مهم‌ترین تأثیر صورت‌حساب الکترونیکی، در حوزه مالیات و ایجاد شفافیت حداکثری است افزود: هر معامله به محض وقوع در سامانه مؤدیان ثبت می‌شود. این بدان معناست که سازمان امور مالیاتی می‌تواند فوراً مطابقت درآمد‌ها و اظهارنامه‌های مالیاتی را بررسی کند.

وی ادامه داد: از آنجایی که صورت‌حساب‌ها باید به تأیید سامانه و شناسه یکتای مالیاتی برسند، صدور فاکتور‌های جعلی یا صوری برای کاهش مالیات تقریباً غیرممکن می‌شود.

براساس این گزارش صدور صورت‌حساب الکترونیکی ستون فقرات یک سیستم مالیاتی مدرن و کارآمد است که با دیجیتالی کردن تمامی فرآیندها، عدالت، شفافیت و کارایی اقتصادی را برای کشور به ارمغان می‌آورد