باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه نعمتیان - احسان حسینی سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: پروژه راهآهن شهرکرد–سفیددشت–مبارکه به طول حدود ۹۰ کیلومتر در قالب پنج پیمانکار در بخشهای مختلف زیرسازی، ایستگاهها و روسازی در حال احداث است.
وی افزود: در حال حاضر دو پیمانکار بخش زیرسازی با پیشرفت فیزیکی حدود ۸۰ درصد مشغول فعالیت هستند. پیش از این، برخی موانع که موجب کندی روند اجرا شده بودند با پیگیریهای مستمر و برگزاری جلسات متعدد، مرتفع و پیمانکاران اکنون با سرعت بیشتری عملیات اجرایی را پیش میبرند.
حسینی ادامه داد: دو پیمانکار دیگر در بخش احداث ایستگاههای شهرکرد و سفیددشت را بر عهده دارند همچنین پیمانکار روسازی (ریلگذاری) که عملیات آن با حضور مقام عالی وزارت در تیرماه امسال آغاز شد، تاکنون حدود ۷ درصد پیشرفت داشته است و در مجموع کل طرح حدود ۵۷ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
سرپرست ادارهکل راه و شهرسازی استان با اشاره به تأمین مصالح موردنیاز گفت: تاکنون ۸۸۵ شاخه ریل معادل ۹۴۰ تُن از کارخانه وارد استان شده که حدود ۸ کیلومتر از مسیر را پوشش میدهد و از این میزان، تاکنون ۳ هزار و ۶۰۰ متر ریلگذاری انجام شده است.
حسینی افزود: در بخش مربوط به استان اصفهان نیز، در محدوده ایستگاه حسنآباد موضوع تملک اراضی و معارضین در دست پیگیری است و مذاکرات با مالکان برای رفع این موانع در حال انجام میباشد.
وی درباره تأمین منابع مالی پروژه نیز گفت: عملیات اجرایی راهآهن شهرکرد–سفیددشت–مبارکه از سال ۱۳۹۱ آغاز شده و تاکنون حدود دو هزار و چهارصد میلیارد تومان (۲.۴ همت) هزینه شده است. برای تکمیل پروژه نیز حدود چهار هزار میلیارد تومان (۴ همت) اعتبار نیاز است که در صورت تأمین آن، پیشبینی میشود این طرح تا پایان دولت به بهرهبرداری برسد.
سرپرست ادارهکل راه و شهرسازی استان در پایان خاطرنشان کرد: با بهرهبرداری از این پروژه، استان چهارمحال و بختیاری به شبکه ریلی کشور متصل میشود که نقشی اساسی در توسعه اقتصادی، حملونقل بار، جابهجایی مسافر و رونق گردشگری استان خواهد داشت.
فیلم: قدرت الله اسدی