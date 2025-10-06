استاندار خوزستان از افزایش چشمگیر سقف تسهیلات بانک ملی و روند پرداخت تسهیلات مصوب سفر ریاست جمهوری خبر داد .

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدرضا موالی‌زاده، در نشست شورای هماهنگی مدیریت بانک‌های استان اظهار کرد: رصد پرداخت تسهیلات ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی مصوب سفر ریاست جمهوری به استان، محور اصلی این جلسه بود.

وی افزود: در این جلسه از هر بانک پرسیده شد که چه مبلغی به آنان ابلاغ شده، چه میزان پرداخت کرده‌اند و چه برنامه و سازوکاری برای به حداکثر رساندن این پرداخت‌ها تا پایان سال طراحی کرده‌اند.

استاندار خوزستان تأکید کرد: از بانک‌ها خواسته شد با جدیت و سرعت هرچه تمام‌تر، پرداخت این تسهیلات را انجام دهند تا اثرات آن هرچه سریع‌تر محقق شود.

موالی‌زاده اظهار کرد: با پیگیری‌های انجام‌شده با بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، سقف پرداخت تسهیلات بانک ملی در استان خوزستان از ۳۰ میلیارد تومان به ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته که رقم قابل توجهی است.

وی بیان کرد: در جلسات شورای بانک‌ها، تمامی موضوعات مرتبط با تسهیلات و اقدامات لازم بانک‌ها برای پرداخت به متقاضیان و مسئولیت آنها در جهت توسعه استان، مورد بررسی و تاکید قرار می‌گیرد.

استاندار خوزستان ابراز امیدواری کرد که این روند روزبه‌روز مطلوب‌تر شده و شرایط بهتری پیدا کند و پیوند و همکاری قابل ملاحظه‌ای بین فعالیت بانک‌ها و توسعه استان و حل مشکلات مردم شکل بگیرد.

موالی‌زاده اضافه کرد: از فعالیت و تلاش‌های کارکنان خدوم بانک‌ها تشکر می‌کنیم و بحث اصلی ما، اصلاح ساختار‌ها و سازوکار‌ها برای کمک بیشتر به این مسیر است.

