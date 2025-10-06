باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
بومی‌سازی تولید محصولات بتن پیش تنیده + فیلم

فناوران یک شرکت فناور توانستند خط تولید سیم و کابل‌های فولادی پیش تنیده را با تکیه بر دانش فنی داخلی باز طراحی و راه اندازی کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیم و کابل‌های فولادی محصولی است که در سازه های بزرگی مانند پل، سد و تونل به کار می رود و مقاومت بتن را تا سه برابر افزایش می دهد.

 

