رئیس پلیس راه راهور اعلام کرد: با هوشیاری همکاران پلیس راه و بررسی رفتار نامتعارف یک اتوبوس در استان اردبیل، از وقوع یک حادثه خونبار جلوگیری شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ احمد کرمی‌اسد گفت: امروز صبح -دوشنبه ۱۴ مهرماه- در استان اردبیل، همکاران ما با هوشیاری حرکات نامتعارف یک دستگاه اتوبوس را مشاهده کردند. پس از طی مسافتی، اتوبوس در یک فضای امن متوقف شد و مشخص شد که سیستم ترمز اتوبوس دچار نقص فنی شده است.

وی ادامه داد: مسافرین داخل اتوبوس اعلام کردند که در طول مسیر نیز وضعیت غیرایمن و رانندگی خطرناک را مشاهده کرده و بار‌ها به راننده تذکر داده‌اند، اما راننده توجه نکرده است. هوشیاری همکاران ما مانع از وقوع یک تصادف خونبار شد.

رئیس پلیس راه راهور فراجا افزود: با همکاری یکی از شرکت‌های مسافربری، اتوبوس جایگزین شد و مسافرین برای ادامه مسیر به مقصدشان اعزام شدند. راننده متخلف و وسیله نقلیه او هم اکنون در اختیار پلیس قرار دارند و اقدامات انتظامی و قضایی در حال پیگیری است.

سرهنگ کرمی‌اسد همچنین تأکید کرد: شرکت‌های مسافربری باید در انتخاب رانندگان ناوگان عمومی خود دقت بیشتری داشته باشند. در یک ماه اخیر بیش از ۴ تا ۵ مورد حادثه در ناوگان مسافربری عمومی به دلیل خطای انسانی رخ داده است. رانندگان نیز باید قوانین و مقررات رانندگی و ایمنی، از جمله جلوگیری از رانندگی در حالت خواب‌آلودگی، را رعایت کنند تا شاهد حوادث ناگوار نباشیم.