باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - در روزگاری که بسیاری از رسانهها به سراغ زندگی شهری میروند، رادیو معارف با آیتمی متفاوت به نام «دهگرد» در برنامه «مهربان باشیم» مسیر دیگری را برگزیده است؛ مسیری به سوی دل روستاها و سیاهچادرهای عشایر، جایی که صداقت، مهربانی و پیوند با طبیعت هنوز زنده است. روحالله اسماعیلی، تهیهکننده برنامه میگوید که این بخش فرصتی است برای شنیدن صدای واقعی مردم و آشنایی با فرهنگی که بخش مهمی از هویت ایرانی را شکل میدهد.
برنامه «مهربان باشیم» از شبکه رادیویی معارف یکی از تولیدات متفاوتی است که تلاش میکند مخاطب را با مفاهیم اخلاقی و انسانی از زاویهای ملموس و مردمی آشنا کند. در میان بخشهای مختلف این برنامه آیتمی با عنوان «دهگرد» توانسته جای ویژهای در دل شنوندگان پیدا کند؛ بخشی که بهدور از شعار و کلیگویی زندگی واقعی روستاییان و عشایر ایران را روایت میکند.
روحالله اسماعیلی، تهیهکننده برنامه درباره ایده شکلگیری این بخش میگوید: ما میخواستیم مهربانی را نه فقط در قالب مفاهیم دینی، بلکه در بطن زندگی مردم روایت میکنیم. زندگی روستایی و عشایری سرشار از همدلی، صداقت و کمک متقابل است. آیتم «دهگرد» دقیقاً از همین نگاه شکل گرفت تا این ارزشها از زبان خود مردم روایت شود.
به گفته او، «دهگرد» ترکیبی از نریشن و گفتوگوهای واقعی با اهالی مناطق مختلف است؛ از چوپانان در دامنههای زاگرس تا زنان هنرمندی که در خانههای گِلی خود صنایع دستی میبافند. اسماعیلی میافزاید: در این بخش، مخاطب فقط شنونده گزارش نیست، بلکه همراه راوی به سفری صوتی میرود. ما تلاش کردهایم صدای زنگ گوسفندان، بوی نان تازه، نوای چادر عشایر و گرمای حرفهای صادقانه مردم را به گوش شنونده برسانیم.
«دهگرد» تنها به جنبههای فرهنگی و اجتماعی بسنده نمیکند؛ بلکه جاذبههای طبیعی و گردشگری مناطق روستایی را نیز معرفی میکند. از مناظر چشمنواز کوهستانی گرفته تا دشتهای سرسبز و چشمههای خنک، همه در روایتهای این بخش حضور دارند تا تصویری واقعی و الهامبخش از ایران روستایی و عشایری ارائه دهند.
اسماعیلی در ادامه درباره هدف اصلی این آیتم توضیح میدهد: در دنیای امروز که بسیاری از مردم از ریشههای بومی خود فاصله گرفتهاند، ما تلاش میکنیم یادآوری کنیم که سادهزیستی، همدلی و کار جمعی هنوز زنده است. «دهگرد» قرار نیست صرفاً نوستالژیک باشد؛ ما میخواهیم نسل جدید بداند که این سبک زندگی چقدر غنی، عمیق و آموزنده است.
بازخورد شنوندگان نیز نشان از موفقیت این ایده دارد. به گفته تهیهکننده، بسیاری از مخاطبان پس از پخش هر قسمت، با برنامه تماس میگیرند و از تجربههای مشابه خود در روستاها و مناطق عشایری میگویند. همین ارتباط مستقیم باعث شده «دهگرد» به فضایی صمیمی میان رادیو و مردم تبدیل شود.
اسماعیلی در پایان تأکید میکند: ما در «دهگرد» دنبال نمایش تجمل یا تفاخر نیستیم. هدف نمایش واقعیت زندگی است؛ واقعیتی که در آن، سختیها و زیباییها در کنار هم معنا پیدا میکنند. این بخش میخواهد بگوید مهربانی، بخشندگی و ایمان به زندگی در سادهترین شکل خود، هنوز در دل روستاها زنده است.
برنامه «مهربان باشیم» با آیتم دهگرد نمونهای از آن دست تولیداتی است که به مخاطب یادآوری میکند رسانه میتواند نهتنها منبع آگاهی، بلکه پلی برای اتصال دوباره انسان به ریشهها، طبیعت و ارزشهای اصیل ایرانی باشد؛ پلی از صدا تا قلب زندگی.