باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- فرامرز امیدی اظهار کرد: در ۶ ماهه نخست امسال، تشریفات گمرکی نزدیک به یک میلیون و ۵۹۵ هزار تن انواع کالا به ارزش حدود ۲ میلیارد و ۲۰۹ میلیون دلار در رویه عبور خارجی (ترانزیت) از گمرک باشماق مریوان انجام شده است.

وی به میزان واردات قطعی و ورود موقت کالا در نیمه نخست امسال اشاره کرد و افزود: در مجموع بیش از ۷۵ هزار تن کالا به ارزش نزدیک به ۳۸۴ میلیون دلار وارد کشور شده است.

ناظر گمرکات کردستان ادامه داد: میزان واردات قطعی در این مدت حدود ۲۱ هزار تن به ارزش تقریبی ۱۷۴ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته از رشد ۶۰ درصدی از نظر وزن و ۷۵ درصدی از نظر ارزش دلاری برخوردار است.

امیدی با بیان اینکه بخش عمده واردات از طریق گمرک باشماق انجام شده است، اضافه کرد: شمش طلا، شمش آلومینیوم، ضایعات آلومینیوم، موز سبز، انبه، کالا‌های واسطه‌ای، ماشین‌آلات و قطعات خطوط تولید، مواد اولیه و اقلام مورد نیاز مرزنشینان از جمله کالا‌های وارداتی در این مدت بوده است.

وی کشور‌های عراق، امارات متحده عربی، پاکستان، ترکیه، چین، قطر، هند، اکوادور، فیلیپین و ایتالیا را از جمله مبادی واردات این کالا‌ها اعلام کرد و یادآور شد: گمرک باشماق مریوان همچنان یکی از فعال‌ترین مرز‌های زمینی کشور در زمینه ترانزیت کالا به شمار می‌رود.

گمرکات کردستان با شعبه‌های فعال در سنندج، باشماق مریوان و سیرانبند بانه به فعالان اقتصادی خدمات گمرکی ارائه می‌کند.