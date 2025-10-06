در پی افزایش نگرانی‌ها و تشدید عملیات‌های یمن، رژیم اسرائیل برای نخستین بار دستور نصب پناهگاه‌های متحرک را در شهر ایلات صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه صهیونیستی «اسرائیل هیوم» گزارش داد که نصب پناهگاه‌های متحرک برای اولین بار در شهر‌ام الرشراش، که رژیم تروریستی اسرائیل آن را «ایلات» می‌نامد، آغاز شده است. این اقدام بخشی از آمادگی‌های این رژیم برای مقابله با عملیات نظامی فزاینده یمن است.

به گفته این روزنامه، این پناهگاه‌ها با ارتفاع ۲.۴۰ متر و فضای محافظت‌شده‌ای را به مساحت ۵ متر مربع فراهم می‌کنند تا شهرک‌نشینان اسرائیلی را در صورت وقوع حملات موشکی یا پهپادی از سوی یمن ایمن سازند.

این تدابیر در چارچوب مجموعه‌ای از اقدامات امنیتی است که رژیم تروریستی اسرائیل برای تقویت جبهه داخلی اتخاذ کرده است، پس از تشدید تهدیدات مبنی بر هدف قرار دادن مناطق جنوبی آن توسط نیرو‌های مسلح یمن، که پیشتر اعلام کرده بودند اراضی اشغالی را هدف قرار خواهند داد.

این روزنامه تاکید کرد که مقامات رژیم تروریستی اسرائیل این اقدام را در «ایلات» بی‌سابقه می‌دانند، زیرا چنین پناهگاه‌هایی قبلا در آنجا نصب نشده بود و این امر در چارچوب افزایش سطح آمادگی، در میان نگرانی‌های فزاینده شهرک‌نشینان اسرائیلی از تشدید عملیات نظامی یمن، صورت می‌گیرد.

شایان ذکر است که چند روز پیش بود که یک پهپاد یمنی با عبور از سامانه‌های پدافندی ارتش رژیم صهیونیستی در جنوب فلسطین اشغالی، به یک هتل در ایلات اصابت کرد. این عملیات که فقط با یک پهپاد انجام شد، تلفات بی‌سابقه‌ای را از خود برجای گذاشت.

سامانه‌های پدافندی ارتش رژیم صهیونیستی، با وجود رصد این پهپاد و چند اقدام برای انهدام این پهپاد، نتوانسته‌اند مانع از اصابت آن شوند که به زخمی شدن ۲۷ نفر از شهرک‌نشینان منجر شد.

ناکامی سیستم‌های رهگیری و پدافندی رژیم صهیونیستی از جمله «گنبد آهنین» و موشک‌های رهگیر در ساقط کردن پهپاد یمنی به رغم شناسایی و شلیک پاسخ، ضعف این سامانه‌ها در برابر پرنده‌های کم‌ارتفاع و با ردپای راداری کم را نشان می‌دهد.

منبع: المسیره

تصاویر دوربین مدار بسته از لحظه برخورد پهپاد یمنی در فلسطین اشغالی
حمله پهپادی یمن به دو هدف در فلسطین اشغالی
حمله پهپادی یمن به رژیم اسرائیل؛ ۲۰ صهیونیست زخمی شدند
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
منصور
۱۱:۲۶ ۱۴ مهر ۱۴۰۴
شما برا ملت خودتان پناهگاه در نظر گرفتید / که اگه جنگ شد به اونجا پناه ببرن ؟؟
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۱ ۱۴ مهر ۱۴۰۴
امریکا و فرزند حرامزاده اش فرقه تروریستی و نازی و نزادپرست. صهیونیست فقط و فقط زبان زور .قوی بودن .اقتدار.صلابت و بی اعتنایی را میفهمد و بس
بعد مثل سگ مطیع دنبالت میکند و زانو میزند
ذات شون اینه
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۰ ۱۴ مهر ۱۴۰۴
بابا یه جای بی دردسر به اینا بدین برن
۱
۱
پاسخ دادن
