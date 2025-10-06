کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی خواستار تقویت نیروی دریایی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - به گزارش خبرگزاری مرکزی کره (KCNA)، کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی در جریان بازدید از یک ناوشکن چند منظوره ۵۰۰۰ تنی به عنوان بخشی از یک نمایشگاه سخت‌افزار نظامی خواستار «گسترش سریع» نیروی دریایی این کشور شد.

کیم اظهار داشت که «توانایی عظیم نیروی دریایی ما باید در اقیانوس پهناور به کار گرفته شود تا به طور کامل از تحریکات دشمن جلوگیری یا با آنها مقابله کند و آنها را مجازات کند تا از استقلال ملت و منافع امنیتی آن دفاع کند.»

وی افزود که حزب کارگران «بدون حتی یک لحظه رکود به مبارزه خود برای گسترش و رشد کلی و سریع نیروی رزمی دریایی که از هسته حقوق ملی دفاع می‌کند، ادامه خواهد داد.»

برچسب ها: کره شمالی ، کیم جونگ اون
