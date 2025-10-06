باشگاه خبرنگاران جوان - میرداود سیدی با تأکید بر اهمیت سوخت برای فعالیتهای کشاورزی، از توزیع بهینه و مطلوب فرآوردههای نفتی به ویژه نفت گاز در مراحل مختلف کاشت، داشت و برداشت محصولات زراعی در سطح استان اردبیل خبر داد.
او افزود: تأمین به موقع سوخت یکی از وظایف اصلی در راستای مسئولیت اجتماعی این شرکت است که خوشبختانه با همکاری و هماهنگی با سازمان جهاد کشاورزی استان به نحوه مطلوب انجام میشود.
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه اردبیل گفت: مصرف سوخت بخش کشاورزی در جریان ۶ ماهه گذشته از سالجاری نسبت به همین مدت در سال گذشته رشد ۹ درصدی داشته است.
سیدی تصریح کرد: متقاضیان و فعالان بخش کشاورزی میتوانند با مراجعه به سامانه «سدف» سامانه درخواست فرآوردههای نفتی به آدرس newtejaratasan.niopdc.ir و تکمیل اطلاعات درخواستی، سهمیه سوخت خود را ثبت و دریافت کنند.
او گفت: این سامانه الکترونیکی نقش مهمی در شفافسازی و تسریع روند توزیع سوخت ایفا میکند.
منبع: مهر