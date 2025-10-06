شهروندخبرنگار ما تصاویری از برگزاری دهمین یادواره شهدای سرباز شهرستان لارستان استان فارس را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - دهمین یادواره شهدای سرباز لارستان با حضور فرماندهان، مسئولان دفاتر نمایندگی ولی‌فقیه، سربازان یگان‌های نظامی و انتظامی، جمعی از مسئولان و خانواده معظم شهدا در گلزار مطهر شهدای لار برگزار شد.در ادامه این مراسم معنوی، مادر شهید سرباز حمزه دلداده با بیان خاطراتی از فرزند شهید خود، فضای برنامه را آکنده از عطر یاد شهدا کرد.
همچنین روایتگری دفاع مقدس و شهیدان والامقام بخش دیگری از این آیین بود.
در پایان مراسم، از سربازان نمونه یگان‌های نظامی و انتظامی لارستان با اهدای لوح سپاس، هدایا و تندیس یادبود تجلیل به‌عمل آمد.

منبع: مدینه صابری - فارس

برگزاری دهمین یادواره شهدای لارستان از لنز دوربین شهروندخبرنگار

برچسب ها: مراسم یادواره شهدا ، سوژه خبری ، شهدای دفاع مقدس
