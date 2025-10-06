باشگاه خبرنگاران جوان - دهمین یادواره شهدای سرباز لارستان با حضور فرماندهان، مسئولان دفاتر نمایندگی ولی‌فقیه، سربازان یگان‌های نظامی و انتظامی، جمعی از مسئولان و خانواده معظم شهدا در گلزار مطهر شهدای لار برگزار شد.در ادامه این مراسم معنوی، مادر شهید سرباز حمزه دلداده با بیان خاطراتی از فرزند شهید خود، فضای برنامه را آکنده از عطر یاد شهدا کرد.

همچنین روایتگری دفاع مقدس و شهیدان والامقام بخش دیگری از این آیین بود.

در پایان مراسم، از سربازان نمونه یگان‌های نظامی و انتظامی لارستان با اهدای لوح سپاس، هدایا و تندیس یادبود تجلیل به‌عمل آمد.

منبع: مدینه صابری - فارس

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.