نارنگی پیش رس که نخستین نوبرانه پاییزه از باغ‌های مازندران محسوب می‌شود در حال برداشت است.

باشگاه خبرنگاران جوان - نارنگی پیش رس که نخستین نوبرانه پاییزه از باغ‌های مازندران محسوب می‌شود از چند روز گذشته در استان در حال برداشت است.

رزاقی مدیر باغبانی جهاد کشاورزی مازندران گفت: پارسال حدود ۴۳۰ هزار تن نارنگی از باغ‌های استان برداشت شد، اما امسال پیش بینی می‌شود ۳۶۰ هزارتن نارنگی در رقم‌های مختلف از سطح ۱۶ هزار هکتار باغ نارنگی در استان برداشت شود.

او افزود: میزان برداشت نارنگی در مازندران به دلیل تغییرات ناگهانی آب و هوایی، در مقایسه با پارسال از کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی برخوردار است.

یاداور می‌شود کشور‌های حوزه خلیج فارس و دریای خزر از مشتریان مرکبات استان مازندران هستند.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران

برچسب ها: باغ های مازندران ، مرکبات مازندران
خبرهای مرتبط
پیش‌ بینی برداشت ۲ میلیون و ۵۰۰ تن مرکبات در مازندران
پیش‌بینی برداشت ۹۹۰۰ تن نارنگی از باغ های آمل
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دادگاه علنی رسیدگی به پرونده «موبایل موسوی» در ساری برگزار شد
برداشت نارنگی نوبرانه در مازندران
آخرین اخبار
برداشت نارنگی نوبرانه در مازندران
دادگاه علنی رسیدگی به پرونده «موبایل موسوی» در ساری برگزار شد
آغاز واردات گندم پس از سه سال وقفه
جزای نقدی تاوانی برای مکانیک متقلب
دهیاران یاوران ایمنی در روستاها؛ بیشترین تصادفات جاده‌ای در محور‌های روستایی
کشف و ضبط محموله بزرگ مرغ زنده فاقد مجوز در خروجی شهرستان ساری
اتصال ۱۲۰ روستای مازندران به شبکه ملی اطلاعات
مدیریت هوشمند مصارف، کلید پایداری گاز در فصل سرما
کشف لاشه یک فوک خزری در ساحل ساری؛ شمار تلفات به ۴۵ قلاده رسید