باشگاه خبرنگاران جوان- وزیران خارجه طالبان و ترکمنستان در یک گفت‌وگوی تلفنی، روند کار پروژه خط لوله گاز تاپی را مثبت ارزیابی کردند.

بر اساس اعلامیه وزارت خارجه طالبان، امیرخان متقی و رشید مردوف در این گفت‌وگو در مورد روابط سیاسی و اقتصادی بین افغانستان و ترکمنستان بحث کردند و متعهد شدند همکاری عملی در زمینه‌های مختلف را گسترش دهند.

پروژه تاپی گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان به پاکستان و هند منتقل می‌کند. طالبان پیش از این اعلام کرده بودند که ۱۴ کیلومتر از این پروژه در خاک افغانستان لوله‌گذاری شده است.

این خط لوله گاز از میدان گازی گالکینیشن ترکمنستان آغاز می‌شود و با عبور از ولایت‌های هرات، نیمروز و قندهار در افغانستان به کویته و ملتان پاکستان می‌رسد و در نهایت به منطقه فضیلکا در پنجاب هند پایان می‌یابد.