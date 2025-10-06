باشگاه خبرنگاران جوان - حجتالاسلام والمسلمین پورخاقان، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور در ادامه برنامههای سفر به استان هرمزگان با حضور در کارخانجات نیروی دریایی ارتش در بندرعباس از نزدیک در جریان ساخت، تعمیر و تجهیز شناورهای سطحی و زیرسطحی در این مجموعه صنعتی قرار گرفت و گزارش فرمانده و مدیران و مهندسین این مجموعه را استماع کرد.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور در این بازدید، وجود نیروی انسانی تحصیل کرده و متخصص در حوزه کشتیسازی و همچنین پیشرفت در فناوری ساخت تجهیزات و تسلیحات دفاعی را مهم دانست و نسبت به استفاده از ظرفیت حداکثری و توان مهندسین مجرب و همافزایی در تقویت قدرت دفاعی تاکید کرد.
فرمانده کارخانجات نیروی دریایی ارتش در ابتدای این بازدید گزارشی از عملکرد داکینگ و آن داکینگ خدمات دریایی هدایت واحدهای سطحی و زیرسطحی در این مجموعه به حجت الاسلام والمسلمین پورخاقان ارائه کرد.
گفتنی است ساخت واحدهای جماران، سهند و شیراز و تکمیل و تجهیز آنها در این مجموعه صورت گرفته است.
بازدید از ناوتیپ زیرسطحی و زیردریاییهای غدیر، فاتح و طارق
حجتالاسلام والمسلمین پورخاقان، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور در ادامه برنامههای سفر به استان هرمزگان با حضور در منطقه یکم امامت نیروی دریایی ارتش از اسکله ناوتیپ زیرسطحی، محل استقرار زیردریاییهای کلاس سنگین طارق، نیمه سنگین فاتح و کلاس سبک غدیر بازدید کرد.
وی در این بازدید ضمن خداقوت به کارکنان نیروی دریایی ارتش پس از گزارش فرماندهان ارشد منطقه، در جریان آخرین وضعیت امنیت و توانمندیهای نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی و چگونگی عملکرد و توان زیردریاییها در مواجهه با دشمن و دفاع از مرزهای آبی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.
همچنین حجتالاسلام والمسلمین پورخاقان با حضور در پایگاه نهم شکاری به صورت هوایی از جزایر سهگانه حوزه خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت امنیت منطقه و آمادگی نیروهای مسلح برای پاسخ به هرگونه تهدید احتمالی قرار گرفت.