تظاهرات حمایت از فلسطین در مراکش + فیلم

مردم مراکش در اعتراض به جنایات رژیم صهیونیستی برای ابراز همبستگی با فلسطینیان تظاهرات کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - هزاران نفر از شهروندان مراکشی با برگزاری تظاهرات، جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین در نوار غزه را محکوم کردند.

 

