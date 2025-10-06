باشگاه خبرنگاران جوان - مجتبی دایی دایی مدیرکل راه و شهرسازی قزوین در دیدار با رییس و کارکنان خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) استان قزوین گفت: در راستای تفاهمنامهای که با مسوول امور نخبگان استان امضا شد، مقرر شده برای حدود ۲۰۰ نفر از نخبگان استان زمین مناسب تامین شود تا این قشر بتواند با شان اجتماعی خود صاحب مسکن شوند.
وی با تاکید بر اینکه براساس ماموریت وزارت راه و شهرسازی، این نوع تفاهمنامهها در سطح ملی با سایر وزارتخانهها نیز منعقد و در استانها اجرایی میشود، افزود: در قالب قانون جهش تولید مسکن نیز آمادگی داریم با همه دستگاهها، اتحادیهها و بخش خصوصی برای تامین زمین همکاری کنیم.
قزوین رتبه نخست کشور در اجرای نهضت ملی مسکن/ ۶۳ درصد پیشرفت فیزیکی
دایی دایی ادامه داد: براساس قانون جهش تولید مسکن، واجدان شرایط باید چهار شرط اصلی شامل سبز بودن فرم "ج"، نداشتن مالکیت، سابقه سکونت و تاهل را دارا باشند، همچنین در قالب این قانون، زمین به اقشار حمایتی واگذار میشود تا بتوانند از طریق طرح نهضت ملی مسکن از تسهیلات ساخت بهرهمند شوند.
این مسئول با اشاره به عملکرد استان قزوین در اجرای طرح ملی مسکن، بیان کرد: در بین استانهای کشور، قزوین در عمل به تعهدات دولت در نهضت ملی مسکن رتبه نخست را دارد و از مجموع ۲۵ هزار واحد مصوب، تاکنون حدود پنج هزار واحد آماده واگذاری است و تا پایان سال نیز پنج هزار واحد دیگر به متقاضیان تحویل داده میشود.
وی ادامه داد: تاکنون حدود سه هزار واحد در قالب فاز نخست اقدام ملی مسکن به متقاضیان تحویل شده و میانگین پیشرفت فیزیکی طرحها نیز در استان حدود ۶۳ درصد است.
مدیرکل راه و شهرسازی قزوین تاکید کرد: ۲ عامل اصلی در تاخیر برخی از طرحهای مسکن شامل کمبود آورده متقاضیان و بدعهدی بانکها در پرداخت تسهیلات بوده است.
به گفته دایی دایی، در مقطعی بانکها در انجام تعهدات خود کوتاهی کردند و هماکنون حدود ۱۰ هزار میلیارد ریال (یک همت) بدهی به پیمانکاران وجود دارد که حدود یک سوم متقاضیان از دهکهای یک تا سه هستند که در پرداخت سهم آورده خود بسیار عقب ماندهاند.
این مسئول ادامه داد: برخی از متقاضیان نیز تنها ۴۰۰ تا ۸۰۰ میلیون ریال پرداختی داشتهاند در حالی که میزان پرداختی بایستی حداقل ۴۰۰ میلیون ریال بوده باشد.
برنامههای حمایتی برای دهکهای پایین درآمدی
دایی دایی خاطرنشان کرد: وزارت راه و شهرسازی دستورالعملی صادر کرده که براساس آن، اگر متقاضیان دهکهای پایین بخشی از هزینه را پرداخت کنند، دولت در قالب مشارکت در ساخت و اعطای وامهای بلندمدت کمک خواهد کرد.
وی همچنین توضیح داد: با مبالغ اندک نمیتوان طرحهای مسکن را پیش برد و ما اکنون در همه طرحها به پیمانکاران بدهکاریم، اما با برنامهریزی مرحلهای، روند ساخت را متوقف نکردهایم.
۶ هزار و ۴۰۰ متقاضی قزوینی در قالب طرح جوانی جمعیت متقاضی زمین هستند
دایی دایی با اشاره به اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مصوب سال ۱۴۰۰، اظهار کرد: از آغاز اجرای این طرح تا سال گذشته برای یک هزار و ۲۰۰ متقاضی واجد شرایط تامین زمین شد، اما از ابتدای سال جاری تاکنون برای حدود ۲ هزار و ۶۰۰ متقاضی جدید در مرحله واگذاری زمین هستیم.
مدیرکل راه و شهرسازی قزوین بیان کرد: از مجموع ۶ هزار و ۴۰۰ متقاضی واجد شرایط زمین در طرح جوانی جمعیت، برای سه هزار و ۸۰۰ متقاضی، یعنی معادل ۶۰ درصد تامین زمین در استان صورت گرفته در حالی که میانگین کشوری در این حوزه تنها ۳۰ درصد ثبت شده است.
به گفته وی، هدفگذاری ادارهکل راه و شهرسازی، تکمیل پرونده همه ۶ هزار و ۴۰۰ متقاضی جوانی جمعیت تا پایان سال ۱۴۰۴ است که امیدواریم این موضوع محقق شود.
دایی دایی در بخش دیگری از صحبتهای خود به وضعیت مسکن حمایتی پرداخت و اظهار کرد: در بخش مسکن حمایتی نیز زمین برای متقاضیان نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد و بهزیستی تامین و به بنیاد مسکن واگذار شده است، البته در قالب این طرح، ساخت و ساز برعهده دستگاههای حمایتی بوده و ما نیز تامین زمین و موضوع نظارت را پیش خواهیم برد.
وی بیان کرد: در سال جاری تامین زمین برای ۵۰۰ خانوار تحت پوشش نهادهای حمایتی انجام شده و بنیاد مسکن نیز اجرای آن را آغاز کرده است.
فاز یک جاده قزوین - تنکابن هفت هزار میلیارد ریال اعتبار لازم دارد
مدیرکل راه و شهرسازی قزوین در ادامه به وضعیت جادهها و طرحهای عمرانی در این استان اشاره کرد و یادآور شد: فاز یک جاده قزوین - تنکابن، حد فاصل آزادراه قزوین - کرج تا ناحیه شهرک واقع در بخش روبار الموت شرقی با ۹۳ درصد پیشرفت فیزیکی، در حال حاضر مسایل مربوط به ایمنی مسیر از جمله تامین روشنایی، روشناییهای تونل ها، نصب نیوجرسی و خطکشی مسیر باقیمانده است.
به گفته وی، برای تکمیل این طرح حدود هفت هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است که در سفر رییس جمهور به استان در ردیف اعتبارات تصویب شده قرار دارد.
پیگیری ایجاد ادارهکل راهآهن در قزوین
دایی دایی با اشاره به ظرفیت بالای ریلی در استان قزوین، اظهار کرد: با توجه به طول مسیر ریلی و تعداد ایستگاههای فعال، قزوین باید دارای ادارهکل راهآهن مستقل باشد، در حال حاضر، این اداره بین قزوین و گیلان مشترک است که همین مساله موجب کندی پیگیریها در زمینههای مختلف ریلی در استان شده است.
وی افزود: این موضوع طی بازدید اخیر معاون وزیر و مدیرعامل راهآهن مطرح شده و قول پیگیری و اخذ تصمیم نهایی از سوی وزارتخانه نیز داده شده است.
طرح ساماندهی اراضی شمالی قزوین
مدیرکل راه و شهرسازی قزوین در خصوص وضعیت اراضی شمال شهر قزوین، تاکید کرد: برای آمادهسازی این اراضی، طرح جامع و تفصیلی در حال تدوین است و مشاور جدید نیز انتخاب شده و مراحل پایانی تصویب طرح در حال نهایی شدن است.
این مسئول تاکید کرد: با تصویب طرح تفصیلی و آمادهسازی معابر، روند واگذاری زمین به مردم آغاز خواهد شد و پیشبینی میشود تا پایان سال ۱۴۰۴ طرح آماده اجرا شود.
وضعیت خانههای خالی در استان قزوین
وی بیان کرد: براساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، در سطح کشور ۹۷ هزار واحد مسکونی خالی وجود دارد که در استان قزوین نیز طبق برآورد سالهای گذشته، حدود سه هزار واحد خالی شناسایی شده است.
دایی دایی اضافه کرد: آمار دقیق در این زمینه نیازمند بهروزرسانی شدن آمارها از طریق سامانه ملی املاک و اسکان است، اما موضوع مالیات بر خانههای خالی در دستور کار استان قرار گرفته که برآورد میشود سه هزار واحد خانه در استان خالی باشد.
مدیرکل راه و شهرسازی با تاکید بر نقش راهبردی مسکن در عدالت اجتماعی، گفت: سیاست وزارت راه و شهرسازی تامین زمین و حمایت از ساختوسازهای مردمی است که با همافزایی دستگاهها، امیدواریم پرونده بسیاری از طرحهای مسکن و زیرساختی استان تا پایان سال آینده بسته شود و مردم قزوین شاهد تحولی واقعی در حوزه مسکن باشند.
منبع: ایرنا