باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - عباسعلی کارشناس دبیر انجمن تأمین مالی فناوری و نوآوری ایران در نشست خبری جایزه ملی تامبن مالی فناوری و نوآوری ایران و گزارش تأمین مالی زیست بوم فناوری و نوآوری سال ۱۴۰۳ گفت: در تقویت زیست بوم نوآوری و دانشبنیان کشور، نهادهای تخصصی مالی به ویژه شرکتهای سرمایهگذاری خطرپذیر و صندوقهای پژوهش و فناوری در سال ۱۴۰۳ به هم پیوسته و انجمن صنفی سرمایهگذاری خطرپذیر کشور را انجام دادند. این انجمن با هدف پیگیری مطالبات صنفی و ارائه خدمات تخصصی به زیرمجموعههای نوآوری و ساختاری است.
او افزود: در حال حاضر، این انجمن با ۱۶۴ عضو فعال و مجموع سرمایه ثبتی بیش از ۱۷ هزار تومان، به عنوان یکی از ارکان اصلی اصلی مالی در اکوسیستم فناوری کشور شناخته میشود. این سرمایه ثبتی تنها بخشی از داراییهای نامشهود است که ارزش کل داراییها را به میزان قابل توجهی افزایش میدهد.
کارشناس اظهار کرد: این انجمن هر ساله از عملکردها و گزارش وضعیت مالی نوآوری و فناوری کشور منتشر میکند. گزارش امسال که در ۲۱ مهرماه رونمایی خواهد شد، به میزان عملکرد اعضا در پنج بخش اصلی شامل سرمایه گذاری، سرمایه گذاری، ضمانت نامه، ارزش گذاری و تاریخ جمع آوری مالی میشود. این بخشها به نشان دادن خدمات نهادهای مالی به شرکتهای دانشبنیان و نوآوران هستند.
او ادامه داد: در سال ۱۴۰۳، مجموع قراردادهای سرمایهگذاری منعقد شده توسط اعضای انجمن به ۱۶۱۶۹ میلیارد تومان رسید که رشد چشمگیر ۵۰۵ درصدی نسبت به سال گذشته را نشان میدهد. با توجه به این میزان، ۱۱,۴۳۶ میلیارد تومان به سرمایه گذاری مستقیم، ۲,۴۸۹ میلیارد تومان در پروژهها سرمایه گذاری میشود و ۱,۰۰۰ میلیارد تومان به سرمایه گذاریهای غیرمستقیم اختصاص داده شده است.
او گفت: همچنین، اعضای انجمن در سال ۱۴۰۳ به مبلغ ۸۳۷۶ میلیارد تومان پرداخت کردند که نسبت به سال ۴۳ درصد رشد داشته است. جالب است که ۸۲ درصد از این تنها با تضمین چک یا سفته پرداخت شده است.
دبیر انجمن تأمین مالی فناوری و نوآوری ایران گفت: در ضمانتنامهها، مجموع ضمانتنامههای صادر شده توسط اعضا در سال ۲۰۰۳ به ۲۵،۱۵۲ میلیارد تومان رسید که ۲۲۰ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است و ۹۰ درصد از این ضمانتنامهها نیز با تضمین چک یا تایید ۱۴ صادر شده است.
او بیان کرد: علاوه بر این، جمعآوریهای مالی نیز در سال ۱۱۰۳ به رشد قابل توجهی دست یافتند و منابع مالی جمعآوریشده از طریق سکوهای جمعآوریهای مالی جمعآوریشده به ۱۱۸۵۸ میلیارد تومان رسید که برابر با کل جمعآوریهای سالهای قبل است. این منابع به ویژه پروژههای شرکتهای دانش بنیان مورد استفاده قرار گرفته است.
کارشناس تصریح کرد: در مجموع، ۱۵۵ پروژه توسط اعضا با ارزشی معادل ۳۱۵۴۴ میلیارد تومان ارزش گذاری شده است. این آمارها نشاندهنده پتانسیل بالای سرمایهگذاری و نوآوری در کشور هستند و نویدبخش آیندهای روشن برای اکوسیستم فناوری و نوآوری ایران میباشند.
او گفت: گزارش کامل و جزئیات بیشتر در تاریخ ۲۱ مهرماه منتشر خواهد شد و امیدواریم که این اطلاعات به سیاستگذاران و فعالان حوزه نوآوری کمک کند تا تصمیمات بهتری در توسعه این اکوسیستم ایجاد کنند.