مهاجم ایرانی تیم فوتبال المپیاکوس در دیدار با پائوک عملکرد خوبی نداشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم‌های فوتبال المپیاکوس و پائوک در چارچوب هفته ششم رقابت‌های سوپر لیگ یونان، شامگاه یکشنبه ۱۳ مهر به مصاف هم رفتند که این دیدار با پیروزی ۲ بر ۱ پائوک خاتمه یافت. با این نتیجه، پائوک با ۱۴ امتیاز به رتبه دوم جدول صعود کرد و المپیاکوس با ۱۳ امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفت.

مهدی طارمی، مهاجم ایرانی المپیاکوس، از دقیقه ۷۷ به جای مارتینز وارد میدان شد، اما در ۱۳ دقیقه حضور خود نتوانست موقعیت خطرناکی برای تیمش ایجاد کند. او در این مدت تنها ۷ بار لمس توپ داشت؛ یک بار اقدام به ارسال بلند کرد و در پنج نوبت توپ را به بازیکنان حریف واگذار نمود.

طارمی همچنین در سه نبرد هوایی شرکت داشت که در دو مورد از آنها موفق بود، اما در طول زمان حضورش هیچ شوتی به سمت دروازه پائوک نزد.

آمار فنی طارمی در برابر پائوک

دقایق حضور در زمین: ۱۳

لمس توپ: ۷ بار

ارسال بلند: ۱ بار

از دست دادن توپ: ۵ بار

نبرد هوایی: ۳ (۲ برنده)

شوت: صفر

دریبل موفق: ۱

طارمی پس از پایان این دیدار، راهی ایران خواهد شد تا به اردوی تیم ملی فوتبال کشورمان ملحق شود. ملی‌پوش ایرانی باید در دو بازی تدارکاتی پیش‌رو برابر تانزانیا و روسیه به میدان برود.

