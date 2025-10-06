باشگاه خبرنگاران جوان - هاشم علایی صبح امروز در جریان بازدید از شهرک صنعتی ۲ گفت: زیرساختهای اولیه از قبیل زیرسازی و جدولبندی معابر، شبکه اصلی گاز، خط توزیع برق، آب و پست برق ۶۳ کیلوولت در فاز سوم شهرک صنعتی۲ ایجاد شده است تا امکان حضور سرمایهگذاران جدید در مرکز استان فراهم شود.
او افزود: واگذاری این اراضی صنعتی نه تنها به توسعه ظرفیتهای تولیدی استان کمک میکند، بلکه میتواند به ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان و ارتقای شاخصهای اقتصادی منطقه منجر شود.
علایی گفت: شهرک صنعتی ۲ اردبیل با مساحت بیش از ۷۰۰ هکتار در مرکز استان اردبیل واقع شده که از نظر وسعت، به عنوان بزرگترین و مهمترین شهرک صنعتی استان محسوب میشود.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل ادامه داد: تاکنون در این شهرک صنعتی، ۷۲۵ قرارداد حق بهره برداری زمین با مجموع ۴۴۲ هکتار با سرمایهگذاران منعقد شده که ۳۷۰ واحد تولیدی موفق به تولید و دریافت پروانه بهره برداری با اشتغالزایی برای بیش از ۸ هزار نفر شدهاند.
او از نقش بسیار مهم شرکت شهرکهای صنعتی در ایجاد بسترهای سرمایهگذاری در استان خبر داد و افزود: ایجاد زیرساختها و تامین زمین مورد نیاز سرمایهگذاران، از مهمترین برنامههای این شرکت برای حمایت از تولید و اشتغال است و این شرکت از تمامی ظرفیتهای ممکن برای حمایت از کارآفرینان و صنعتگران استفاده خواهد کرد.
علایی، به اقدامات شرکت شهرکهای صنعتی در تسهیل امور واحدهای تولیدی اشاره کرد و گفت: با تشکیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، تلاش شده است با برگزاری میز خدمت و بازدیدهای میدانی، نسبت به رفع مشکلات واحدهای تولیدی اقدام شود.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل، افزود: فرآیند واگذاری زمین در شهرکهای صنعتی اردبیل به صورت الکترونیکی انجام میشود تا ضمن رعایت عدالت، شفافسازی امور و کاهش بروکراسیهای اداری، امکان تحقق دولت الکترونیک نیز فراهم شود.
او افزود: با واگذاری زمین به صورت شرایط اقساط، تلاش شده است زمینه حضور سرمایهگذاران در استان تسهیل شود و در کنار آن نیز، برنامههای حمایتی مختلفی از واحدهای تولیدی بعمل میآید.
علایی، ادامه داد: برای رسیدن به اهداف اقتصادی و تحقق سیاستهای اعلامی رهبر معظم انقلاب، نیازمند استفاده از تمامی ظرفیتهای ممکن هستیم که امیدواریم با اقداماتی که به منظور حمایت از تولید و اشتغال انجام میشود روند رو به رشد توسعه صنعتی استان تداوم و گسترش یابد.
منبع: شرکت شهرکهای صنعتی