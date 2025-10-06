مأموران یگان حفاظت محیط زیست پارک بوجاق در گشت و پایش مستمر، تله‌های غیرمجاز زنده‌گیری پرندگان شکاری در این پارک ملی کشف کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - یعقوب رخش بهار، سرپرست پارک ملی خشکی - دریایی بوجاق از کشف و جمع‌آوری ادوات غیرقانونی شکار پرندگان شکاری در زیستگاه‌های حساس این منطقه خبر داد.

به گفته او، در جریان گشت و پایش مستمر مأموران یگان حفاظت پارک ملی بوجاق، ۴ مورد تله بازگیری و یک کوخه (چاله بازگیری) غیرمجاز در حاشیه تالاب‌ها و زیستگاه‌های حساس این پارک ملی که برای زنده‌گیری پرندگان شکاری ارزشمند و باشکوهی، چون بحری، بالابان و شاهین کار گذاشته شده بود، کشف و جمع‌آوری شد.

سرپرست پارک ملی بوجاق افزود: متأسفانه در سال‌های اخیر شبکه‌هایی از قاچاقچیان حیات وحش با سوءاستفاده از شرایط اقتصادی بومیان، اقدام به خرید این پرندگان گرانمایه با بهایی ناچیز کرده و سپس آنها را با قیمت‌های سرسام‌آور به کشور‌های حاشیه خلیج فارس قاچاق می‌کنند؛ جایی که از آنها برای تفریحات اشرافی و شکار نمایشی استفاده می‌شود.

رخش بهار بر اهمیت حفاظت از پرندگان شکاری تأکید و تصریح کرد: این گونه‌ها نه تنها میراث طبیعی ایران بلکه نگهبانان تعادل در آسمان و اکوسیستم‌های زمینی‌اند. حفاظت از آ‌نها نیازمند آگاهی عمومی، مشارکت مردمی و گزارش به موقع تخلفات است.

کشف تله‌های زنده‌گیری پرندگان در پارک بوجاق

او از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف مرتبط با حیات وحش، موضوع را از طریق سامانه ۱۵۴۰ اطلاع دهند تا اقدامات قانونی لازم صورت گیرد.

کشف تله‌های زنده‌گیری پرندگان در پارک بوجاق

منبع: روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان

برچسب ها: حیات وحش ، پارک ملی بوجاق کیاشهر
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۴ ۱۴ مهر ۱۴۰۴
خاک عالم بر سرشون بشه اینهمه مرغ و بوقلمون و ماهی تو بازار ریخته افتادن به جون همین چار تا پرنده وحشی که مونده
۰
۰
پاسخ دادن
