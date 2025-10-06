باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
معلمان باید به شکلی درسی بدهند که دانش آموزان دوست داشته باشند در کلاس بنشینند + فیلم

مهمان روانشناس در مورد دانش آموزان و مدرسه نکاتی بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مستوره سادات مدرسی، روانشناس با حضور در برنامه صبحانه ایرانی در خصوص دانش آموزان و مدرسه توضیحاتی ارائه کرد.

 

 

 

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۵ ۱۴ مهر ۱۴۰۴
تف به ذات نداشته برخی مسئولین
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ایرانی
۱۱:۵۷ ۱۴ مهر ۱۴۰۴
شما بر چه اساسی هر بی سرپایی رو استخدام میکنید که سواد آموزشی نداره البته از بعضی‌ها عذرخواهم که این حرف رو میزنم‌.‌‌‌...کسی ک چندین ساله از فضای آموزشی دوره و حالا در سن ۳۵ یا ۴۰ سال به بالا استخدام شده چگونه می‌تواند یه کلاس ۳۰ نفره رو اداره کند ...من معلمانی رو میشناسم که حتی سواد حل کردن ریاضی پایه اول رو ندارد....معلمی میشناسم ک سواد نوشتاری واملایی ندارد.....معلمی میشناسم ک سواد خواندن صحیح کلمات رو ندارد....اونوقت شما از این معلم چه انتظاری دارید....من بخاطر بچه خودم این چیزا رو دیدم......جناب وزیر آموزش پرورش شمایی که نیرو کم داری چرا به هر به بی سوادی اجازه ورود به آموزش وپرورش رو می‌دهی .... دانشجویان ونخبه هایی هستن با بالاترین مدرک اونوقت شما اینا رو ول کردین وفضای آموزشی رو پر کردین از افرادی ک سواد علمی ندارن....‌‌‌باشد ک در سالهایی نه چندان دور از این کرده خود پشیمان شده ...افراد بی سواد مساوی با کشوری بی سواد.
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۳ ۱۴ مهر ۱۴۰۴
شماحرص نخور عزیز

این جملات هم از حسودی تا دلسوزی
Iran (Islamic Republic of)
پت
۱۱:۵۴ ۱۴ مهر ۱۴۰۴
تو هم چرت گفتی.معلم با کمترین حقوق خوب هم درس بده؟پررو
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۷ ۱۴ مهر ۱۴۰۴
خانم روانشناس اول چند روزی تو کلاسهای ۴۰ نفری تدریس بفرمایند آن وقت ازانگیزه سخن بگویند.
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۱ ۱۴ مهر ۱۴۰۴
من اگر قرار بود درس بدهم چه در مدرسه و چه در دانشگاه، اینگونه عمل می کردم: یک ساعت مبحث رو درس می دادم و یک ساعت خودم تمرین حل می کردم و ساعت سوم، تمرین می دادم به بچه ها یا دانشجوها تا حل کنند. به نظر من حجم کم درس و حل تمرین در محل درس برای یادرگیری بیشتر و بهتر. حتی همون موقع اگر در کنکور (چه کارشناسی و چه ارشد و چه دکترا) سوالی از اون مبحث اومده بود رو هم حل می کردم. خلاصه اینکه حل تمرین به صورت حضوری و رفع اشکال به صورت حضوری و حجم کم درس تا بچه ها یا دانشجویان مبحث رو به خوبی درک کنند. از سوی دیگه، اینکه میحث درس داده شده، چه مورد کاربردی می تونه داشته باشه و چه مسائلی رو می تونه حل کنه رو بازگو می کردم.
به نظر من اینجوری کلاس های درس می تونه پویا و شاداب باشه و دانش اموز یا دانشجو مجبور نیست انبوهی از مطالب رو در ذهن خودش انبار کنه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۱ ۱۴ مهر ۱۴۰۴
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مهدی
۱۱:۳۹ ۱۴ مهر ۱۴۰۴
دولت باید جوری حقوق بدهد که معلم انگیزه درس دادن داشته باشد
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
امیر
۱۲:۳۳ ۱۴ مهر ۱۴۰۴
تو ک حقوق بیشتر میخواستی بیخود کردی معلم شدی‌...که حالا به خاطر حقوق بیای بگی انگیزه ندارم به بچه ها درس بدم یا درست تدریس کنم......حقوق بیشتر میخواستی میرفتی شغل آزاد میگرفتی جناب.....فرض کن بچه خودت تو مدرسه ای درس میخونه ک معلمش همین نظر تو رو داره اونوقت آتیش نمیگرفتی از این طرز تفکر؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۹ ۱۴ مهر ۱۴۰۴
ایجاد انگیزه
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۶ ۱۴ مهر ۱۴۰۴
عجب تحولی درآموزش و پرورش شد سال. پیش میز توکلاس داشتیم امسال میز ندارام ناحیه دو قم
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۶ ۱۴ مهر ۱۴۰۴
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۸ ۱۴ مهر ۱۴۰۴
واقعا خجالت آور است معلم با این حقوق کم چگونه انگیزه داشته باشد. خودتان قضاوت کنید
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۳ ۱۴ مهر ۱۴۰۴
واکنش 13 میلیون حقوق تو دوران خط فقر 50 میلیونی
?
۲
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۸ ۱۴ مهر ۱۴۰۴
معلم میز نداره امکانات اولیه نداره سرمایشی درست نداره.. حقوق درست نداره... این روانشناس بیاد یه زنگ درس بده نفسش از جای گرم بلند میشه
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۸ ۱۴ مهر ۱۴۰۴
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۱ ۱۴ مهر ۱۴۰۴
قابل توجه اموزش و پرورش و معلمان عزیز دل
از هر کدام از دانش اموزان بخواهید که یک کتاب غیر درسی را خلاصه نویسی کنند .تا بدین وسیله کتاب خوانی
در بین دانش اموزان جا بیفتدد و برای بقیه بازگو کنند
۱
۳
پاسخ دادن