باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امامجمعه - در آستانه فرارسیدن یومالله ۱۳ آبان، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با هدف برنامهریزی گسترده برای برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم امسال تشکیل جلسه داد.
در این نشست کمال خداده، سرپرست معاونت مراسم و استانهای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گفت: امسال این مناسبت تاریخی با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلاماللهعلیها) مقارن شده و باید با نگاهی عمیقتر و محتواییتر برگزار شود. تقارن امسال با روز شهادت حضرت فاطمه(س) یادآور این حقیقت است که همه اولیای الهی در برابر مستکبران زمان ایستادگی کردهاند. تا زمانی که بشر بر روی زمین زندگی میکند، تقابل میان خیر و شر ادامه دارد و سنت الهی بر پیروزی مجاهدان در برابر مفسدان استوار است.
سرپرست معاونت مراسم و استانهای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با تأکید بر اهمیت این روز در تاریخ انقلاب اسلامی افزود: ۱۳ آبان یادآور یک حادثه بزرگ تاریخی است که روح مقاومت و استکبارستیزی ملت ایران را نمایان میکند.
خداده با اشاره به شرایط جهانی و گسترش گفتمان مقاومت ادامه داد: در سالهای پس از جنگ تحمیلی، اندیشمندان بسیاری نسبت به چهره خشن و سلطهگر غرب هشدار دادهاند و امروز، بهروشنی میبینیم که این حقیقت در سطح جهانی آشکار شده است. ملت ایران باید قدردان این موقعیت تاریخی باشد.
سرپرست معاونت مراسم و استانهای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی هدف از برنامهریزیهای امسال را برگزاری تاریخیترین ۱۳ آبان پس از انقلاب اسلامی عنوان کرد و گفت: میخواهیم به جهانیان نشان دهیم که مردم عزیز ایران در برابر ظلم و استکبار سر تسلیم فرود نخواهند آورد.
او در پایان از برگزاری جلسات تخصصی برای انتخاب شعار محوری و تدوین تقویم اجرایی برنامههای ۱۳ آبان در روزهای آینده خبر داد.
۱۳ آبان؛ نماد ایستادگی ملت ایران
مصطفی رستمی، رئیس ستاد مرکزی ۱۳ آبان، گفت: ۱۳ آبان یادآور سه رویداد بزرگ در تاریخ انقلاب اسلامی است؛ تبعید حضرت امام خمینی (ره)، شهادت دانشآموزان در سال ۱۳۵۷ در اعتراض به رژیم وابسته پهلوی، و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام.
رئیس ستاد مرکزی ۱۳ آبان با بیان اینکه ۱۳ آبان نماد فروپاشی هیمنه آمریکا در برابر ملت ایران است؛ افزود: تسخیر لانه جاسوسی موجب تقویت اعتمادبهنفس در میان ملتهای آزادیخواه و تثبیت استقلال ایران اسلامی شد.
رستمی ادامه داد: پس از جنگ تحمیلی، در جنگ ۱۲روزه اخیر نیز ملت ایران و جبهه مقاومت در برابر تجاوزات آمریکایی–صهیونیستی پیروز شدند و دشمنان با ناکامی و التماس آتشبس، شکست دیگری را تجربه کردند. این حماسه حاصل رهبری حکیمانه و ایستادگی نیروهای مسلح و ملت ایران است.
رئیس ستاد مرکزی ۱۳ آبان تصریح کرد: همچنین امسال ۱۳ آبان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) مقارن شده است؛ بانویی که نماد دفاع از ولایت، عدالتخواهی و عزت زن مسلمان در برابر جریانهای انحرافی و جنگ شناختی دشمن است.
رستمی با تقدیر از حضور نمایندگان دستگاههای مختلف در جلسات هماهنگی هفته گذشته گفت: امید است همافزایی و برنامهریزی مشترک، شعار و برنامههای امسال بتواند نقش مؤثری در تبیین رسالت ملت ایران در دوره پساجنگ و در برابر تجاوزات فرهنگی و رسانهای آمریکایی–اسرائیلی ایفا کند.
رئیس ستاد مرکزی ۱۳ آبان در پایان بر ضرورت مشارکت فعال رسانهها و نهادهای فرهنگی در انتقال پیام ۱۳ آبان تأکید و اظهار کرد: همه ما باید در این جنگ نرم و روایتمحور، به وظیفه خود در دفاع از حقیقت و استقلال ملت ایران عمل کنیم.