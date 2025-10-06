سی و هفتمین جشنواره فیلم کودک و نوجوان در پردیس سینمایی کاپری گرگان آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان، مونا محمد قاسمی - احمد گلچین مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان گفت: این جشنواره با هدف حرکت در مسیر شکوفا کردن تخصصهای کودکان و نوجوانان است به گونهای که خود فیلم سازان اعتقاد دارند نگاه نقادانه کودکان آنها را به چالش میکشد.
او افزود: با توجه به جنایتهای رژیم صهیونیستی علیه کودکان مظلوم فلسطینی، برگزاری جشنواره امسال با شعار «بچههای غزه تنها نیستند» معنایی عمیقتر یافته است.
گلچین گفت: این جشنواره از ١۴ لغایت ١۶ مهر ماه در دو سانس ٨/٣٠ و ١٠ صبح در پردیس سینمایی کاپری برگزار میشود.
او ادامه داد: دوشنبه ۱۴ مهرماه فیلم «افسانه سپهر» به کارگردانی عماد رحمانی و مهرداد مهرابی، سهشنبه ۱۵ مهرماه نیز فیلم «سفید برفی» به کارگردانی جواد نوریان ویژه کودکان اکران و چهارشنبه ۱۶ مهرماه، فیلم «شهر آرزوها» ساخته محمد متین اوجانی برای کودکان و نوجوانان نمایش داده خواهد شد.
جشنواره فیلمهای کودکان و نوجوانان هر سال با هدف معرفی تازهترین آثار سینمایی در حوزه کودک و نوجوان و ایجاد فرصتی برای تماشای آثار متنوع ایرانی و بینالمللی برگزار میشود.
علاقه مندان می توانند برای تهیه بلیط به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی واحد هنری و سینمایی مراجعه کنند.