باشگاه خبرنگاران جوان - غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی در نامهای به محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور با اشاره به دستورالعملهای صادره برای کاهش قاچاق سوخت، آورده است: به رغم ضرورت حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی به خصوص با آغاز سال زراعی جدید و شروع کشت محصولات پاییزه کشور، شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران و دفتر پیشگیری از قاچاق سوخت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدام به کاهش ٣٠ تا ۵۰ درصدی سهمیه سوخت مورد نیاز ماشینهای کشاورزی در استانها کرده است.
وی با تاکید بر اینکه این اقدام موجب بلاتکلیفی سازمان جهاد کشاورزی استانها و همچنین کشاورزان و ذینفعان بخش کشاورزی در نحوه مدیریت، اجرا و توزیع سوخت ماشینهای خودگردان زراعی و باغی شده است، یادآور شد: نظر به سهم کمتر از چهار درصدی بخش کشاورزی از سبد مصرف انرژی در کشور و تاثیرات جبران ناپذیر هرگونه اختلال در تامین نهادههای مختلف مورد نیاز از جمله سوخت (قریب یک میلیون دستگاه انواع ماشینهای کشاورزی) در بخش که باعث کاهش تولید انواع محصولات کشاورزی خصوصا در سال زراعی پیش رو خواهد شد و به دنبال تهدید امنیت غذایی کشور را در بردارد.
وزیر جهادکشاورزی از معاون اول رئیس جمهور خواسته است دستور لازم برای بازنگری در سهمیه ابلاغی برای جلوگیری از کاهش سهمیه سوخت ماشینهای کشاورزی صادر شود.
ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تازگی دستورالعمل ۲۴ مادهای پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت را که در جلسه ۲۵ اسفند سال گذشته به تصویب ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به ریاست رئیس جمهور رسیده بود، برای اجرا به ۲۸ نهاد و دستگاه از جمله ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، وزارت نفت و دستگاههای تابعه، وزارتخانههای صمت و برخی معاونتهای تابعه، راه و شهرسازی و برخی سازمانهای تابعه، بهداشت، کشور و استانداریها، جهاد، دادگستری، گردشگری و ارتباطات، قوه قضائیه و سازمانهای تابعه، فراجا و فرماندهیهای تابعه، برخی نهادهای امنیتی، وزارت اقتصاد و برخی دستگاههای تابعه، اتاقهای بازرگانی، اصناف و تعاون و ... ابلاغ کرده است.
برخی از مهمترین مواد این دستورالعمل به شرح زیر است:
- همه ناوگان جادهای حمل سوخت ظرف ۹ ماه به ردیاب ماهوارهای و پلمب هوشمند مجهز شوند؛ اولویت با استانهای هرمزگان، کرمان و سیستان و بلوچستان است
- راهاندازی سامانه دیسپچینگ برای همه مخازن و انبارهای نفت
- تجهیز خطوط انتقال سوخت به نیروگاهها به سیستم میترینگ
- تجهیز اسکلههای بارگیری و تخلیه سوخت به سیستم میترینگ
- شرکت ملی پخش ظرف ۳ ماه از ابلاغ فقط به دیزلژنراتورهای دارای کنتور هوشمند سوخت اختصاص میدهد
- فراجا تا ۳ ماه از ابلاغ، اطلاعات ناوگان گازوییلسوز را به سازمان راهداری بدهد
- سازمان راهداری تا ۶ ماه از ابلاغ، سامانه جامع پیمایش ناوگان جادهای را راهاندازی و به صورت برخط تخلفات پیمایش را به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اطلاع دهد
- سازمان راهداری باید باربرگهای صادره از سوی شهرداریها برای فعالیت ناوگان درونشهری را صحتسنجی و در سامانه جامع پیمایش ثبت کند
- شرکت برق حرارتی ظرف یک ماه تجهیزات پلاکخوانی و باسکول را برای همه نیروگاههای حرارتی نصب کند
- معاونت باغبانی وزارت جهاد الکوی مصرف فرآورده در گلخانهها را با همکاری سازمان استاندارد تهیه و به شرکت ملی پخش ارائه کند
- اطلاعات همه ترددهای شناورهای باری، مسافری، گردشگری و صیادی و شیلاتی باید از سوی دستگاههای مربوطه (سازمانهای بنادر و شیلات و وزارت گردشگری) باید به صورت آنلاین (برخط) و الکترونیکی به شرکت ملی پخش ارسال شوند
