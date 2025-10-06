باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - خبرگزاری NTB گزارش داد که فرودگاه اسلو نروژ، پس از دریافت گزارشی مبنی بر مشاهده پهپاد در نزدیکی فرودگاه، فرود هواپیما‌ها را در اوایل روز دوشنبه موقتاً متوقف کرد.

این خبرگزاری نروژی به نقل از پلیس گزارش داد که چندین پرواز ورودی پس از دریافت گزارشی مبنی بر مشاهده سه تا پنج پهپاد توسط خلبان هواپیمایی نروژ در حین نزدیک شدن به فرودگاه، به تأخیر افتاده یا تغییر مسیر داده شده‌اند.

NTB گزارش داد که این مشاهده هنوز تأیید نشده و تمام عملیات در فرودگاه از سر گرفته شده است.

هوانوردی اروپا در هفته‌های اخیر بار‌ها به دلیل مشاهده پهپاد‌ها و تجاوز‌های هوایی، از جمله در فرودگاه‌های کپنهاگ، اسلو و مونیخ، دچار هرج و مرج شده است.

منبع: رویترز