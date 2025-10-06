سریال «کد نگهبان» با گویندگی ۲۵ نفر از گویندگان گفتار فیلم در واحد دوبلاژ اداره کل تامین و رسانه بین الملل سیما دوبله شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی سیما؛ سریال «کد نگهبان» در گونه علمی تخیلی، اکشن و کمدی محصول کانادا در سال ۲۰۱۸ قرار است از شبکه امید سیما پخش شود.

مدیر دوبله این سریال مهوش افشاری و صدابردار آن مهدی پاینده است. آزاده اکبری، رضا الماسی، دانیال الیاسی، شهراد بانکی، فاطمه برزویی، مریم جلینی، ارسلان جولایی، شراره حضرتی، حسین سرآبادانی، لادن سلطان پناه، ابوالفضل شاه بهرامی، داود شعبانی نصر، پریا شفیعیان، خشایار شمشیرگران، سعید شیخ زاده، محمد صادقیان، فاطمه غزنوی، امیرصالح کسروی، نسرین کوچک خانی، ملیکا ملک نیا، علی منانی، علی همت مومیوند، صنم نکواقبال، نیما نکویی فرد و مهوش افشاری صداپیشه‌های این اثر بوده‌اند.

داستان سریال حول محور چهار نوجوان به نام‌های آستین، پارکر، تامرا و تری می‌چرخد که توسط یک هوش مصنوعی (AI) استخدام می‌شوند تا از فضای مجازی و دنیای واقعی محافظت کنند.

یکی از زمینه‌هایی که جهان سینما همواره دستمایه‌ی خلق داستان‌هایی پرتحرک و جذاب ساخته، استفاده از جهان وسیع خیال است. در جهان خیال، امکان آن وجود دارد که انسان‌ها از حصار‌های محدودکننده دنیای واقعی فراتر روند و به توانایی‌هایی فوق العاده دست یابند که در جهان واقعی امکان آن را ندارند. اما همان گونه که می‌توان از چنین توانایی‌های خیالینی برای گسترش خیر در جهان استفاده کرد، می‌توان به کاربرد‌های شرورانه از آنها نیز روی آورد. بدین ترتیب فیلم‌های سینمایی علمی تخیلی خوب، داستان‌هایی جذاب و پرکشش از نبرد خیر و شر، با پیروزی نهایی خیر، در این جهان‌های خیالی ارائه داده‌اند. سریال «کد نگهبان»، چنین کارکرد‌هایی را در گونه سینمایی علمی تخیلی با دستمایه جدیدترین دستاورد‌های پیشرفته در جهان علم، یعنی هوش مصنوعی در هم آمیخته و چالش‌های جدید و جذابی را در راه قهرمانان نیک آن در مبارزه با خصم شرور، در معرض تماشای مخاطب قرار داده است.

شبکه‌ی امید، مسئولیت رصد این اثر را بر عهده داشته است و پس از طی مراحل تایید و روند‌های ترجمه، ویراستاری و سپس دوبله این عنوان برای مخاطبان این شبکه پخش خواهد شد.

برچسب ها: شبکه امید ، سریال تلویزیونی
