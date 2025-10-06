سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی سوادکوه گفت: تعداد ۲۸مورد تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغی در این شهرستان متوقف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - عباسعلی پورمند سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی سوادکوه از شناسایی و توقف ۲۸مورد تغییر کاربری غیر مجاز در اراضی این شهرستان، ۱۸ مورد زراعی و ۱۰ مورد باغی شامل احداث بنا، دیوارکشی، محوطه سازی و تفکیک زمین در این شهرستان خبرداد و گفت: به متراژ ۱۸ هزار ۳۶۵ مترمربع ساخت و ساز غیرمجاز در شهریورماه اخطار لازم داده شده است.

او افزود: تغییر غیر مجاز کاربری اراضی کشاورزی و باغات جرم محسوب می‌شود و هرگونه اقدامی که مخالف با تداوم و بهره برداری و استمرار استفاده از اراضی زارعی و باغات گردد، به منزله تغییرکاربری است و در این راستا با متخلفان برخورد می‌گردد.

پورمند گفت: از بهره برداران درخواست می‌شود به منظور جلوگیری از هر گونه محکومیت قضایی و تحمیل هزینه‌های ناشی از تخریب بنا، از هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی جداً خودداری نمایند.

او افزود: ساخت و ساز در اراضی کشاورزی ممنوع بوده و متقاضیان باید قبل از هرگونه فعالیت، نسبت به اخذ مجوز‌های لازم از جهاد کشاورزی شهرستان اقدام کنند.

برچسب ها: اراضی کشاورزی ، تغییر کاربری غیرمجاز
خبرهای مرتبط
تخریب گسترده ساخت و ساز‌های غیرمجاز در نور؛ ضربه به سودجویان زمین
بیش از ۱۵۰۰ متر مربع از اراضی کشاورزی بهشهر به چرخه تولید بازگشت
عزم جدی برای برخورد با ساخت‌ و سازهای غیرمجاز؛ ۳۲۷ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در ساری شناسایی شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دستگیری متهم سابقه‌دار عامل قطع درختان جنگل الیمالات
کشف لندکروز ۱۰۰ میلیاردی قاچاق در عباس آباد
نجات ۱۵ نوزاد در بابل؛ طرح «نَفَس» امید دوباره بخشید
اجرای طرح آرامش در سوادکوه
آخرین اخبار
اجرای طرح آرامش در سوادکوه
دستگیری متهم سابقه‌دار عامل قطع درختان جنگل الیمالات
نجات ۱۵ نوزاد در بابل؛ طرح «نَفَس» امید دوباره بخشید
کشف لندکروز ۱۰۰ میلیاردی قاچاق در عباس آباد
جابجایی بیش از ۹ میلیون تن کالا از مازندران
آمل، خاستگاه پرتقال مرغوب؛ پیش‌بینی برداشت ۵۵ هزار تنی
توقف تغییر کاربری‌های غیرمجاز اراضی کشاورزی در سوادکوه
برگزاری دومین جشنواره انار ترشی در روستای دازمیرکنده ساری
برداشت نارنگی نوبرانه در مازندران