سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی سوادکوه گفت: تعداد ۲۸مورد تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغی در این شهرستان متوقف شد.

عباسعلی پورمند سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی سوادکوه از شناسایی و توقف ۲۸مورد تغییر کاربری غیر مجاز در اراضی این شهرستان، ۱۸ مورد زراعی و ۱۰ مورد باغی شامل احداث بنا، دیوارکشی، محوطه سازی و تفکیک زمین در این شهرستان خبرداد و گفت: به متراژ ۱۸ هزار ۳۶۵ مترمربع ساخت و ساز غیرمجاز در شهریورماه اخطار لازم داده شده است.

او افزود: تغییر غیر مجاز کاربری اراضی کشاورزی و باغات جرم محسوب می‌شود و هرگونه اقدامی که مخالف با تداوم و بهره برداری و استمرار استفاده از اراضی زارعی و باغات گردد، به منزله تغییرکاربری است و در این راستا با متخلفان برخورد می‌گردد.

پورمند گفت: از بهره برداران درخواست می‌شود به منظور جلوگیری از هر گونه محکومیت قضایی و تحمیل هزینه‌های ناشی از تخریب بنا، از هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی جداً خودداری نمایند.

او افزود: ساخت و ساز در اراضی کشاورزی ممنوع بوده و متقاضیان باید قبل از هرگونه فعالیت، نسبت به اخذ مجوز‌های لازم از جهاد کشاورزی شهرستان اقدام کنند.