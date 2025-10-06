باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - قیمت نفت امروز دوشنبه پس از آنکه ائتلاف «اوپک پلاس» از افزایش ماهانه تولید کمتر از انتظار خبر داد، ۱.۵ درصد در معاملات اولیه افزایش یافت و برخی نگرانی‌ها در مورد مازاد عرضه را کاهش داد.

تا ساعت ۰۳:۱۵ به وقت گرینویچ، قیمت آتی نفت برنت با ۹۱ سنت، معادل ۱.۴ درصد افزایش به ۴۴.۶۵ دلار در هر بشکه رسید، در حالی که نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۸۹ سنت، معادل ۱.۵ درصد افزایش به ۶۱.۷۷ دلار در هر بشکه صعود کرد.

تینا تنگ، تحلیلگر مستقل، گفت: جهش قیمت‌ها عمدتا نتیجه تصمیم اوپک پلاس برای افزایش تولیدی کمتر از حد انتظار در ماه آینده بود. با این حال، به دلیل چشم‌انداز تیره اقتصاد جهانی، احتمالا قیمت نفت همچنان ضعیف باقی خواهد ماند.

ائتلاف «اوپک پلاس» روز یکشنبه اعلام کرد که تولید نفت خود را در ماه نوامبر (آبان/آذر) به میزان ۱۳۷ هزار بشکه در روز افزایش خواهد داد که همان میزان افزایشی است که در ماه اکتبر اعمال کرد.

تحلیلگران بانک (ای. ان. زد) امروز دوشنبه در یادداشتی نوشتند که تصمیم اوپک پلاس برای افزایش تولید به میزان ۱۳۷ هزار بشکه در روز در ماه نوامبر ممکن است با توجه به افزایش اختلال در عرضه ناشی از تشدید تحریم‌های آمریکا و اروپا علیه روسیه و ایران، قابل قبول باشد.

تحلیلگران افزودند: در همین حال، اوکراین حملات خود به تأسیسات نفتی روسیه را ادامه داد و پالایشگاه کریشی، یکی از بزرگترین پالایشگاه‌های نفت روسیه با ظرفیت فرآوری سالانه بیش از ۲۰ میلیون تن را هدف قرار داد.

وزیران دارایی گروه هفت (G۷) هفته گذشته اعلام کردند که اقداماتی را برای افزایش فشار بر روسیه از طریق هدف قرار دادن طرف‌هایی که به خرید نفت روسیه ادامه می‌دهند و فرار از تحریم‌ها را تسهیل می‌کنند، اتخاذ خواهند کرد. این اقدامات بخشی از تلاش‌ها برای قطع درآمد‌های روسیه به دلیل حمله مسکو به اوکراین است.

