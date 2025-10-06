شبکه ورزش نودمین دوره از رقابت‌های وزنه برداری قهرمانی جهان که در نروژ در حال برگزار شدن است را به صورت مستقیم پوشش خواهد داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی سیما؛ برنامه «مثبت ورزش» در چارچوب نودمین دوره از رقابت‌های وزنه برداری مردان جهان که از ۱۴ تا ۱۹ مهر با حضور قهرمانان کشورمان در نروژ آغاز می‌شود را در ساعات مختلف و با گزارشگری اختصاصی به صورت زنده روی آنتن شبکه ورزش پخش خواهد کرد.

در این دوره از مسابقات، تیم ایران با هدایت بهداد سلیمی و حضور عبدالله بیرانوند در دسته ۷۹ کیلوگرم، ایلیا صالحی پور در ۸۸ کیلوگرم، علی عالی پور و علیرضا معینی در ۹۴ کیلوگرم، علیرضا نصیری، مهدی کرمی و ابوالفضل زارع در دسته ۱۱۰ کیلوگرم و علی داودی و آیت شریفی در دسته ۱۱۰+ کیلوگرم حضور یافته است.

لازم به ذکر است که این دوره از مسابقات وزنه برداری جهان با حضور کشور‌های مختلف از ۱۰ مهر آغاز شده است.

