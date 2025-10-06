باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

کمک شهرداری برای بازسازی خانه‌هایی که در جنگ آسیب دیدند + فیلم

شهردار تهران در مورد بازسازی خانه‌هایی که در دفاع مقدس ۱۲ روزه آسیب دیدند نکاتی بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا زاکانی، شهردار تهران با حضور در برنامه صبحانه ایرانی در خصوص بازسازی خانه‌هایی که در دفاع مقدس ۱۲ روزه آسیب دیدند  توضیحاتی ارائه کرد.

 

 

 

مطالب مرتبط
کمک شهرداری برای بازسازی خانه‌هایی که در جنگ آسیب دیدند + فیلم
young journalists club

بازسازی خسارات جنگ تحمیلی با سرعت و اهتمام ویژه دنبال شود

کمک شهرداری برای بازسازی خانه‌هایی که در جنگ آسیب دیدند + فیلم
young journalists club

زاکانی: ۱۸۰ خانوار آسیب دیده از جنگ در ۷ هتل مستقر شده‌اند

کمک شهرداری برای بازسازی خانه‌هایی که در جنگ آسیب دیدند + فیلم
young journalists club

بررسی آخرین وضعیت سازه‌های شهری پس از دفاع مقدس ۱۲ روزه

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
لحظه هولناک نجات ده‌ها نوجوان از آتش حاصل از تصادف اتوبوس در برزیل
۱۳۸۶

لحظه هولناک نجات ده‌ها نوجوان از آتش حاصل از تصادف اتوبوس در برزیل

۱۴ . مهر . ۱۴۰۴
حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به یک زوج در لبنان + فیلم
۱۰۷۱

حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به یک زوج در لبنان + فیلم

۱۴ . مهر . ۱۴۰۴
اسنپ‌بک و بازی با روان اقتصاد ایران + فیلم
۶۹۲

اسنپ‌بک و بازی با روان اقتصاد ایران + فیلم

۱۴ . مهر . ۱۴۰۴
نقش نیروی هوایی ارتش در توقف پیشروی دشمن بعثی + فیلم
۶۷۴

نقش نیروی هوایی ارتش در توقف پیشروی دشمن بعثی + فیلم

۱۴ . مهر . ۱۴۰۴
کتمان یک حقیقت + فیلم
۶۴۹

کتمان یک حقیقت + فیلم

۱۴ . مهر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.