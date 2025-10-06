کمیته وضعیت بازیکنان آرای خود را درباره سه پرونده اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پی شکایت سیاوش اکبرپور از باشگاه استقلال تهران، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۷۳ میلیون و ۲۵۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

* در پرونده شکایت احسان سلیمانی از باشگاه فولاد هرمزگان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۲۵۰ میلیون و ۲۵۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان ۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

* با توجه به شکایت حنیف عمران زاده از باشگاه استقلال تهران، کمیته وضعیت قرار عدم استماع دعوی را صادر کرد.

برچسب ها: استقلال تهران ، کمیته وضعیت بازیکنان
خبرهای مرتبط
سحرخیزان با تیم امید به اصفهان نرفت
سخنگوی فراکسیون ورزش مطرح کرد؛
هزینه‌های بدون دستاورد برای بازیکنان میلیاردی فوتبال
پایان محرومیت ساپینتو
طاهری: همه از ساپینتو حمایت می‌کنند/ چمن تختی مثل موکت حرکت می‌کرد
احتمال برگزاری داربی تهران در ورزشگاه پارس شیراز
استقلالی‌ها به تعطیلات رفتند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
وزنه‌برداری قهرمانی جهان؛ بیرانوند رکورد ایران را شکست
قهرمانی تیم ملی فوتبال ایران در مهرماه سال ۶۹
جدیدترین واکنش باشگاه پرسپولیس به پرونده بیرانوند در دادگاه ورزش
عزم پولادمردان برای تکرار قهرمانی جهان
واکنش سیاوش اکبرپور به محکوم کردن استقلال: طلبم را بخشیدم
واترپلو ایران با سه برد متوالی به مرحله حذفی آسیا صعود کرد
دانیال اسماعیلی‌فر به تیم ملی دعوت شد
برگزاری بازی سپاهان و آخال در ورزشگاه نقش جهان
آخرین وضعیت وزنه بردار کلمبیا پس از سقوط وزنه
عراقچی: ویزای جام جهانی را پیگیری می‎‌کنیم
آخرین اخبار
پیروزی سایپا مقابل مس سونگون در لیگ دسته اول فوتبال
مدال برنز نماینده هی بال ایران در آسیا قطعی شد
وزنه‌برداری قهرمانی جهان؛ بیرانوند رکورد ایران را شکست
قدردانی بلاروس از ایران به دلیل حمایت در رفع تعلیق توسط IPC
عراقچی: ویزای جام جهانی را پیگیری می‎‌کنیم
کاناوارو سرمربی ازبکستان در جام جهانی
نبی: فیفا با کسی شوخی ندارد/ تیم ملی با خیال راحت در جام جهانی شرکت می‌کند
برگزاری بازی سپاهان و آخال در ورزشگاه نقش جهان
جدیدترین واکنش باشگاه پرسپولیس به پرونده بیرانوند در دادگاه ورزش
کسب سه نشان رنگارنگ ایران در تیراندازی با کمان بین‌المللی ارمنستان
دانیال اسماعیلی‌فر به تیم ملی دعوت شد
کسری طاهری: قلعه‌نویی برای جوانان ارزش قائل می‌شود/ طارمی و سردار الگو‌های من هستند
ابرقویی: به بزرگ‌ترین آرزوی زندگی‌ام رسیدم/ بعد از اعلام لیست تیم ملی تا صبح نخوابیدم
عزم پولادمردان برای تکرار قهرمانی جهان
آخرین وضعیت وزنه بردار کلمبیا پس از سقوط وزنه
قهرمانی تیم ملی فوتبال ایران در مهرماه سال ۶۹
واکنش سیاوش اکبرپور به محکوم کردن استقلال: طلبم را بخشیدم
هانیه رستمیان دوباره در بوندسلیگا لژیونر شد
ستایش هازارد از یامال: فقط مسی در این سن چنین بود
وقتی آمار به برتری برای استقلال ختم نمی‌شود
سیمئونه: درباره داوران نظری ندادم
واترپلو ایران با سه برد متوالی به مرحله حذفی آسیا صعود کرد
واکنش آلگری به از دست رفتن صدرنشینی روسونری
مهرعلیزاده: جام جهانی زورخانه‌ای در هند برگزار خواهد شد/ میزبانی ایران مایه مباهات است
باران چشمه: ۱۷ کشور در مسابقات زورخانه‌ای آسیا حضور دارند
شوخی تلخ فوتبال ایران؛ امتیازات صدرنشین لیگ برتر هنوز دورقمی نشده است
سحرخیزان با تیم امید به اصفهان نرفت
زمین خوردن هاجر صفرزاده در یک قدمی خط پایان و از دست رفتن طلای جهان
آخرین اخبار از مصدومان تیم فوتبال استقلال برای لیگ برتر
هزینه‌های بدون دستاورد برای بازیکنان میلیاردی فوتبال