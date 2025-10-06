کمیته وضعیت بازیکنان آرای خود را درباره سه پرونده اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پی شکایت سیاوش اکبرپور از باشگاه استقلال تهران، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۷۳ میلیون و ۲۵۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

* در پرونده شکایت احسان سلیمانی از باشگاه فولاد هرمزگان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۲۵۰ میلیون و ۲۵۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان ۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

* با توجه به شکایت حنیف عمران زاده از باشگاه استقلال تهران، کمیته وضعیت قرار عدم استماع دعوی را صادر کرد.