باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی البرز گفت: با عنایت به مصوبات وزارت متبوع در خصوص احداث بیمارستان ۱۰۰ تخت‌خوابی شهر مهستان البرز و نظر به اخذ مجوزهای لازم از جمله تصویب اصولی ماده ۲۳ و همچنین برگزاری تشریفات مناقصه عمومی و انتخاب پیمانکار مربوطه ، عملیات اجرایی این پروژه آغاز شده است.

مستوفی افزود: این بیمارستان در زمینی به مساحت بالغ بر ده هزار مترمربع احداث می‌شود و هزینه اولیه اجرای پروژه حدود ۱۰۰ هزار میلیارد ریال برآورد شده است. در حال حاضر عملیات خاکبرداری پروژه نیز در حال انجام است که با همکاری وزارت راه و شهرسازی استان البرز آغاز شده است.

معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی البرز با اشاره به پیگیری‌های مستمر برای پیشرفت این طرح ملی اظهار داشت: با توجه به پیگیری‌های صورت‌گرفته از سوی وزیر محترم راه و شهرسازی ، دستور آغاز عملیات خاکبرداری پروژه از سوی مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان البرز صادر و خاکبرداری در حال انجام است و انتظار می رود ظرف مدت سه ماه به اتمام برسد.

وی با بیان اینکه تحقق این پروژه از مطالبات مهم مردم منطقه است، افزود: با توجه به نیاز مناطق جنوبی استان به خدمات درمانی مناسب و ضرورت تسریع در بهره‌برداری از این طرح، از وزارت محترم بهداشت درخواست شده است تا نسبت به تخصیص اعتبار لازم از محل ردیف‌های مرتبط در سال ۱۴۰۴ اقدام شود تا روند ساخت و افتتاح بیمارستان مهستان در سریع‌ترین زمان ممکن انجام گیرد.