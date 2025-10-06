وزیر فرهنگ یونان: فرهنگ بستر مناسبی برای بهبود ارتباطات با ایران است

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سیدعباس صالحی در دیدار با وزیر فرهنگ یونان با تاکید بر گسترش روابط دو تمدن باستانی دو کشور گفت: فرهنگ نیروی محرکه رشد کشورهاست و ایران و یونان کشور‌هایی با فرهنگ و تمدن کهن محسوب می‌شوند که روابطشان باید بیش از پیش گسترش پیدا کند.

حوزه سینما دیگر موضوعی بود که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد آن با همتای یونانی خود سخن گفت و در مورد همکاری در عرصه سینما تصریح‌کرد: در حوزه سینما کار‌های زیادی می‌توانیم انجام دهیم که یادداشت تفاهم سینمایی می‌تواند مقدمه‌سازِ این مسیر باشد.

صالحی در بخش دیگری از سخنانش اشاره‌ای به ادبیات داشت و افزود: همه ما به ادبیات جذاب ایران و یونان تعلق خاطر داشته و داریم؛ حوزه ادبیات معاصر و کلاسیک یکی از ظرفیت‌هایی است که می‌توانیم از آن بهره بیشتری بریم.

وزیر فرهنگ گفت: نشست‌های مشترک شعر و نقد ادبیِ آثار دو کشور می‌تواند جذاب باشد.

وی افزود: ایران و یونان باستان نقاط تلاقی زیادی دارند و پژوهش‌های مشترک به‌درک بهتر یکدیگر کمک می‌کند؛ در این زمینه کار‌های متنوعی می‌توان انجام داد که انعقاد تفاهمنامه بین دانشگاه‌های دو کشور و انتشار نشریه مشترک ایران شناسان و یونان شناسان می‌تواند از جمله آنها باشد.

گسترش روابط دوجانبه بر همکاری در حوزه صنایع دستی

وزیر فرهنگ و امور ورزش یونان نیز در این دیدار بر گسترش روابط دوجانبه بر همکاری در حوزه صنایع دستی تاکید کرد.

لیندا مندونی در بخشی دیگر از سخنانش گفت: ما پیش از این با یکدیگر آشنا نشده‌ایم ولی ملت‌هایمان قرن‌هاست با یکدیگر ارتباط دارند ما مسئولان دو کشور باید توجه داشته باشیم فرهنگ بستر مناسبی برای فراهم کردن شرایط بهبود ارتباطات دوکشور است.

برنامه ریزی مشترک برای کاهش اثر تغییرات اقلیمی بر آثار باستانی و اماکن تاریخی، مقابله با قاچاق اشیا تاریخی، شرکت در جشنواره‌های سینمایی دو کشور و تولید آثار سینمایی مشترک از جمله دیگر مواردی بود که در این جلسه مطرح شد.