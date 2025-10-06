فرمانده انتظامی رشت به جایگاه و نقش تاثیر گذار مشارکت مردمی و رسانه ها در تامین امنیت جامعه اشاره کرد و گفت : بیش از۹۹ درصد خودرو های سرقت شده در رشت کشف شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ سرهنگ عیسی روشن قلب، فرمانده انتظامی رشت امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته ناجا با اشاره به شهدای نیروی انتظامی گفت : امروز آرامش و پیشرفت کشور را مدیون شهدا هستیم.

فرمانده انتظامی رشت با بیان اینکه پلیس مقتدر، مشارکت همگانی و جامعه امن شعار هفته فراجا است، گفت : مشارکت عمومی یکی از مهمترین راهکارهای افزایش امنیت در جامعه است.

وی با اشاره به اینکه ۱۹ سازمان در امنیت جامعه نقش قانونی دارند، افزود: امنیت پایدار در راس فعالیت های پلیس قرار دارد و شهدای بسیاری در این راستا تقدیم نظام و انقلاب شده است .

وی به نقش محوری مردمی در تامین امنیت جامعه پرداخت و اذعان داشت : مردم هر جا اراده کردن آن مسئله به موفقیت انجام شده است.‌



سرهنگ خوش قلب با بیان اینکه خبرنگاران‌پل ارتباطی مردم و پلیس هستند، افزود: یکی دیگر از مولفه های امنیت ، رسانه ها هستند.‌

وی به دغدغه های مواد مخدر در جامعه اشاره و اذعان کرد : کشف مواد مخدر در شهرستان رشت افزایش یافته متاسفانه بیشتر این مواد صنعتی است.‌



فرمانده انتظامی رشت با اشاره به اینکه اولیاء مدرسه و خانواده باید مراقب جوانان و نوجوانان باشند، گفت : آگاهسازی مورد توجه آموزش و پرورش قرار گیرد.‌

وی با تاکید براینکه امنیت خط قرمز پلیس است، افزود : یکی از مطالبات مردمی حجاب ، عفاف در جامعه است این مطالعه عمومی باید با نگاه فرهنگی و با همکاری دیگر دستگاهها اجرایی شود.‌



سرهنگ خوش قلب به کاهش ۲۵ درصدی سرقت در رشت طی ۶ ماهه اول سال اشاره و تصریح کرد: ۷۱ درصد سرقت ها در رشت کشف شده است.‌

وی به افزایش ۱۷ درصدی کشف مواد مخدر در رشت اشاره کرد و گفت : ۴۰ درصد افزایش دستگیری خرده فروشان مواد مخدر نسبت به سال گذشته در رشت اعلام شده است.



سرهنگ خوش قلب با اشاره به اینکه جرائم خشن در رشت رو به کاهش است، تصریح کرد : بیش از ۹۹ درصد خودروهای سرقتی در رشت کشف شده است.