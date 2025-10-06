محرومیت ریکاردو ساپینتو سرمربی استقلال به پایان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - محرومیت ریکاردو ساپینتو سرمربی پرتغالی استقلال به پایان رسید.

تیم فوتبال استقلال روز گذشته در هفته ششم رقابت‌های لیگ برتر مقابل چادرملو به تساوی رسید و این آخرین باری بود که ساپینتو به دلیل محرومیت نمی‌توانست روی نیمکت آبی پوشان حضور یابد.

طبق اعلام کمیته انضباطی این مربی از تاریخ ۱۸ مهر مجاز به همراهی تیم خود است و در صورتی که مسئولان استقلال همچنان تمایل به همکاری با او را داشته باشند مشکلی برای همراهی و حضور روی نیمکت نخواهد داشت.

ریکاردو ساپینتو دیشب بعد از بازی برابر چادرملو تهران را به مقصد دوبی ترک کرد تا با خانواده‌اش دیدار کند.