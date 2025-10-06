باشگاه خبرنگاران جوان - حسین ایزدی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری روستای دازمیرکنده و طبیعت زیبای محور گردشگری فرح آباد، گفت: دومین جشنواره انار ترشی در روستای دازمیرکنده شهرستان ساری فرصت خوبی برای معرفی ظرفیت‌های موجود است و قطعا با حضور و مشارکت مردم این جشنواره‌ها رونق و استمرارخواهند داشت.

او افزود: در کنار خواص فراوان انار و ترشی آن باید به فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای این محصول و تبدیل به یک برند داخلی روستا و شهرستان برنامه ریزی‌های لازم صورت گیرد.

ایزدی با اشاره به نقش مهم مردم در برگزاری جشنواره‌ها، گفت: جشنواره انار ترشی دازمیرکنده با رویکرد معرفی بازی‌های محلی برگزار می‌شود و امسال بخشی از این برنامه به جشن مهرگان اختصاص خواهد یافت.

او به اجرای گروه‌های موسیقی، نمایشگاه صنایع‌دستی، اجرای بازی‌های بومی محلی، پخت غذا‌های سنتی و ترشی در جشنواره انار ترشی دازمیرکنده اشاره کرد.

دومین جشنواره انار ترشی روز جمعه ۱۸ مهر ۱۴۰۴ از ساعت ۹ صبح در روستای دازمیرکنده شهرستان ساری برگزار می‌شود.

منبع:میراث فرهنگی مازندران