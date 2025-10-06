باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه نعمتیان - عباس گنجی مدیرکل دامپزشکی استان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: به دامداران صنعتی و سنتی توصیه می‌شود حتما دو تا سه نوبت دام خود را با واکسن تب برفکی در مقابل این بیماری واکسینه واز شیوع آن جلوگیری کنند.

وی همچنین از افزایش بیماری تب مالت در سه سال اخیر در استان خبر داد و گفت: شناسایی دام‌های مبتلا در دستور کار قرار گرفته است و با جدیت در حال انجام جداسازی و انتقال آنها به کشتارگاه‌ها هستیم.

گنجی به مصرف کنندگان فرآورده‌های دامی بویژه شیر تاکید کرد: از مصرف شیر محلی حتی الامکان خودداری کنند و شیر پاستوریزه استفاده کنند.

وی افزود: در صورت تمایل به استفاده از شیر محلی حتما شیر حداقل ۲۰ دقیقه جوشانده شود و قبل از جوشاندن از تماس با دست بویژه پوست خراشیده جلوگیری شود.

گنجی ادامه داد: مصرف ماست و سرشیر وکره محلی به دلیل اینکه با جوشاندن شیر فرآوری می‌شوند مشکلی وجود ندارد، اما پنیر محلی به جز شیوه‌ای که با جوشاندن شیر و اضافه کردن سرکه به دست می‌آید خطرناک است.