مدیرکل دامپزشکی چهارمحال و بختیاری گفت: سویه جدید از تب برفکی از استان‌های غربی به اسم سات وان دیده شده است که ممکن است دام‌های استان نیز به آن آلوده شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه نعمتیان - عباس گنجی مدیرکل دامپزشکی استان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: به دامداران صنعتی و سنتی توصیه می‌شود حتما دو تا سه نوبت دام خود را با واکسن تب برفکی در مقابل این بیماری واکسینه واز شیوع آن جلوگیری کنند.

وی همچنین از افزایش بیماری تب مالت در سه سال اخیر در استان خبر داد و گفت: شناسایی دام‌های مبتلا در دستور کار قرار گرفته است و با جدیت در حال انجام جداسازی و انتقال آنها به کشتارگاه‌ها هستیم.

گنجی به مصرف کنندگان فرآورده‌های دامی بویژه شیر تاکید کرد: از مصرف شیر محلی حتی الامکان خودداری کنند و شیر پاستوریزه استفاده کنند.

 وی افزود: در صورت تمایل به استفاده از شیر محلی حتما شیر حداقل ۲۰ دقیقه جوشانده شود و قبل از جوشاندن از تماس با دست بویژه پوست خراشیده جلوگیری شود.

گنجی ادامه داد: مصرف ماست و سرشیر وکره محلی به دلیل اینکه با جوشاندن شیر فرآوری می‌شوند مشکلی وجود ندارد، اما پنیر محلی به جز شیوه‌ای که با جوشاندن شیر و اضافه کردن سرکه به دست می‌آید خطرناک است.

برچسب ها: هشدار جدی ، دامداران و عشایر
خبرهای مرتبط
تامین سلامت دام، کلید موفقیت اقتصاد دامپروری است
تسهیل در پرداخت تسهیلات پرواربندی دام در بروجن
بیماری تب برفکی در کشور کنترل شده است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آمبولی ریه در چهارمحال و بختیاری بالاتر از میانگین کشوری
آخرین اخبار
آمبولی ریه در چهارمحال و بختیاری بالاتر از میانگین کشوری
هشدار مدیرکل دامپزشکی چهارمحال و بختیاری به دامداران و مصرف کنندگان فرآورده‌های دامی
ریل گذاری ۴۰۰ شاخه ریل در مسیر راه‌آهن شهرکرد، سفیددشت به مبارکه+فیلم
کسب رتبه اول کشور در کارنامه جوانی جمعیت
چهارمحال و بختیاری در مسیر آمادگی برای خلق حماسه ای دیگر+فیلم
تأکید بر مشارکت فعال دستگاه‌ها در هفته ملی کودک