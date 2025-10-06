باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - مقامات امداد اندونزی روز دوشنبه اعلام کردند که تعداد کشته‌شدگان فرو ریختن ساختمان مدرسه‌ای در استان جاوه شرقی اندونزی به ۵۳ نفر افزایش یافته است.

نانانگ سیگیت، رئیس دفتر جست‌و‌جو و نجات جاوه شرقی گفت: در حالی که عملیات جست‌و‌جو برای قربانیان محبوس شده همچنان در جریان است، امدادگران عصر یکشنبه هشت جسد را از زیر آوار مدرسه شبانه‌روزی اسلامی الخوزینی در منطقه سیدوارجو ریجنسی بیرون آوردند. در مجموع ۱۵۷ قربانی پیدا شده‌اند، از جمله ۱۰۴ بازمانده و ۵۳ مصدوم.

امدادگران با پشتیبانی ماشین‌آلات سنگین و تجهیزات الکتریکی اکنون بر ضلع شمالی محل، در مناطقی که به سازه اصلی متصل نیستند، تمرکز دارند.

این ساختمان در ماه سپتامبر فرو ریخت و صد‌ها نفر زیر آوار گرفتار شدند.

منبع: آناتولی