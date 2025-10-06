باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از فدراسیون وزنه برداری؛ مسابقات وزنهبرداری قهرمانی جهان نروژ ۲۰۲۵ از دهم مهر آغاز شده است، اما رقابت نمایندگان ایران از امروز دوشنبه چهاردهم مهر آغاز میشود.
تیم مردان ایران هشت وزنهبردار مرد دارد که از دوشنبه تا شنبه هفته آینده روی تخته مسابقات میروند.
عبدالله بیرانوند و ابوالفضل زارع در گروه B وزنه میزنند و ایلیا صالحیپور، علی عالیپور، علیرضا معینی، علیرضا نصیری، علی داودی و آیت شریفی در گروه A رقابت دارند.
تیم ایران در سه وزنه ۹۴ کیلوگرم، ۱۱۰ کیلوگرم و ۱۱۰+ کیلوگرم شانس گرفتن مدال جهانی دارد.
برنامه رقابت نمایندگان ایران به شرح زیر است: (ساعت مسابقات به وقت ایران است.)
دوشنبه ۱۴ مهر
گروه B دسته ۷۹ کیلوگرم: عبدالله بیرانوند از ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه
برنامه رقابت وزنهبرداران ایران در قهرمانی جهان
عبدالله بیرانوند
سه شنبه ۱۵ مهر
گروه A دسته ۸۸ کیلوگرم: ایلیا صالحیپور از ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه
برنامه رقابت وزنهبرداران ایران در قهرمانی جهان
ایلیا صالحیپور
پنجشنبه ۱۷ مهر
گروه A دسته ۹۴ کیلوگرم: علی عالیپور و علیرضا معینی از ساعت ۲۱
* در این وزن، کیانوش رستمی هم حضور دارد که برای کشور کوزوو وزنهمیزند.
برنامه رقابت وزنهبرداران ایران در قهرمانی جهان
علی عالیپور و علیرضا معینی
جمعه ۱۸ مهر
گروه B دسته ۱۱۰ کیلوگرم: ابوالفضل زارع از ساعت ۱۶
گروه A دسته ۱۱۰ کیلوگرم: علیرضا نصیری از ساعت ۲۱
برنامه رقابت وزنهبرداران ایران در قهرمانی جهان
علیرضا نصیری و ابوالفضل زارع
شنبه ۱۹ مهر
گروه A دسته ۱۱۰+ کیلوگرم: علی داودی و آیت شریفی از ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه