وزارت جنگ اسرائیل به حجم وسیع تلفات انسانی خود در جنگ جاری اذعان و اعلام کرد که آمار کشته‌شدگان ارتش از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۱۱۵۲ سرباز رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت جنگ رژیم تروریستی اسرائیل، امروز دوشنبه، به تلفات سنگین انسانی در صفوف نظامیان خود اعتراف کرد؛ به‌طوری که تعداد کشته‌شدگان ارتش این رژیم تروریستی از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) تا امروز به ۱۱۵۲ سرباز رسیده است.

به گزارش رادیو ارتش رژیم تروریستی اسرائیل، حدود ۴۲ درصد از کشته‌شدگان، یعنی معادل ۴۸۷ سرباز، زیر ۲۱ سال سن داشته‌اند، در حالی که آمار کشته شدن ۱۴۱ سرباز بالای ۴۰ سال نیز ثبت شده است که بیشتر آنها از سربازان نظامی دائمی و مجرد بوده‌اند.

این گزارش همچنین نشان داد که این آمار بالای کشته‌شدگان، پیامد‌های اجتماعی گسترده‌ای به دنبال داشته است؛ به‌طوری که بیش از ۶۵۰۰ نفر از اعضای خانواده‌های قربانیان به آنچه «لیست داغدیدگان» نامیده می‌شود، اضافه شده‌اند. این افراد شامل ۱۹۷۳ پدر و مادر، ۳۵۱ بیوه، ۸۸۵ یتیم و ۳۴۸۱ خواهر و برادر هستند.

آمار‌ها حاکی از آن است که از میان کشته‌شدگان، ۱۰۳۵ سرباز از ارتش رژیم تروریستی اسرائیل بوده‌اند که ۴۳ نفر از آنها از نیرو‌های اضطراری، در کنار ۱۰۰ نفر از نیرو‌های پلیس، ۹ نفر از سرویس امنیتی «شاباک»، و ۸ نفر از سازمان زندان‌های این رژیم تروریستی هستند.

رادیو ارتش رژیم تروریستی توضیح داد که توزیع کشته‌شدگان بر اساس گروه‌های سنی به شرح زیر است: ۴۸۷ نفر زیر ۲۱ سال، ۳۳۷ نفر بین ۲۲ تا ۳۰ سال، ۱۸۷ نفر بین ۳۱ تا ۴۰ سال و ۱۴۱ نفر بالای ۴۱ سال. همچنین اشاره شده است که تعداد کشته‌شدگان مرد ۱۰۸۶ نفر و تعداد زنان ۶۶ نفر بوده است.

در ماه ژوئیه گذشته، روزنامه «یدیعوت آحارونوت» فاش کرد که تعداد سربازان اسرائیلی مجروح شده از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون از ۱۸،۵۰۰ نفر فراتر رفته که هزاران نفر از آنها دچار آسیب‌های روانی حاد هستند؛ در حالی که تخمین‌ها نشان می‌دهد که تعداد زخمی‌ها تا سال ۲۰۲۸ به ۱۰۰ هزار نفر خواهد رسید.

منبع: المیادین

برچسب ها: ارتش اسرائیل ، جنگ غزه ، هفتم اکتبر
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۰ ۱۴ مهر ۱۴۰۴
زدی ضربتی ضربتی نوش کن
۰
۱
پاسخ دادن
