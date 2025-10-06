مدیرعامل شرکت توزیع برق استان تهران گفت: آخرین آمار نشان می‌دهد که نزدیک به ۶۰ هزار استفاده‌کننده غیرمجاز از برق داریم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - حسن‌بکلو، مدیرعامل شرکت توزیع برق استان تهران، در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان بیان کرد: استفاده‌کنندگان غیرمجاز از برق دو دسته هستند؛ یکی خوش نشینان که اینها را شرکت برق با شدت بیشتری برخورد می‌کند، یعنی همان ویلاسازی‌های غیرمجاز و دیگری ساخت و ساز‌های خانه‌های مسکونی که در حاشیه‌های شهر تهران و شهرستان‌های استان تهران واقع شده‌اند.

او با اشاره به اقدامات انجام شده گفت: سال گذشته با هماهنگی که با دستگاه‌های نظارتی داشتیم، در مرتضی‌گرد تمام موارد غیرمجاز را تبدیل به شعبات مجاز کردیم و ان‌شاءالله بارگذاری‌های لازم را انجام دادیم.

بکلو ادامه داد: با توجه به قانون منع واگذاری انشعاب به ساخت و ساز‌های غیرمجاز، جایی که بدون پروانه ساخت و ساز انجام می‌شود، قانون اجازه واگذاری انشعاب به مشترکین یا ساختمان‌های غیرمجاز را نمی‌دهد و شرکت‌های برق هم امکان واگذاری ندارند.

او افزود: متاسفانه متولیان امر که باید جلوی ساخت و ساز‌های غیرمجاز را بگیرند، شاید به اندازه کافی اقدام نمی‌کنند و این موجب می‌شود تا ساخت و ساز‌ها ادامه یابد. مردم در این خانه‌ها ساکن می‌شوند و به ناچار از برق استفاده غیرمجاز می‌کنند که این مسئله آسیب‌های زیادی به شبکه ما وارد می‌کند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان تهران تصریح کرد: ما در این راستا اقداماتی را انجام می‌دهیم، از جمله جمع‌آوری موارد غیرمجاز و اخطار‌های لازم را به مراجع قضایی می‌دهیم، اما هر روز این بحث ساخت و ساز‌های غیرمجاز توسعه پیدا می‌کند و این یکی از معضلات ما در شهرستان‌های استان تهران است.

بکلو خاطرنشان کرد: اگر قانونی وجود داشت که به ما اجازه می‌داد، در کمتر از دو ماه می‌توانستیم تمام انشعاب‌های غیرمجاز را در داخل محدوده قانونی شهر‌ها تأمین برق کنیم، اما در حال حاضر چنین قانونی وجود ندارد و شرکت موظف به جمع‌آوری این انشعابات است.

او در پایان گفت: آخرین آمار نشان می‌دهد که نزدیک به ۶۰ هزار استفاده‌کننده غیرمجاز از برق داریم که ما هر روز با اکیپ‌هایی این موارد را جمع‌آوری و برخورد قانونی را انجام می‌دهیم. راهکار این مشکل، نیاز به بازگشایی باب واگذاری برق غیر دائم به این مشترکین است که امیدواریم با پیگیری‌های وزیر محترم، لایحه‌ای در مجلس برای بودجه سال آینده به تصویب برسد.

برچسب ها: صنعت برق ، برق دزدی ، وزارت نیرو
