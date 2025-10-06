معاون اجرایی رئیس جمهور با تاکید بر نقش مردم در توسعه اقتصادی، گفت: اقتصاد باید به دست مردم سپرده شود و مردم توانایی حل مشکلات کشور را دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدجعفر قائمپناه روز دوشنبه در همایش ملی فرصتهای سرمایهگذاری خراسانشمالی گفت: رئیسجمهور بارها در تبلیغات انتخاباتی و همچنین در برنامههای توسعهای به دو نکته اساسی توجه کردهاند؛ نخست تاکید بر سیاستهای ابلاغی رهبر معظم انقلاب و دوم برنامه هفتم توسعه کشور.
وی تصریح کرد: در جای جای برنامه هفتم توسعه، بر این موضوع تاکید شده که اقتصاد باید به بخش خصوصی واگذار شود.
معاون اجرایی رئیسجمهور با بیان اینکه مردم میتوانند موتور محرک توسعه اقتصادی باشند، گفت: بخش خصوصی میتواند در ایجاد اشتغال و توسعه استانها نقش محوری ایفا کند و حضور فعال دولت در اقتصاد باید محدود و هدایتگر باشد.
قائمپناه همچنین وظایف اصلی دولت را در سه حوزه آموزش، سلامت و امنیت دانست و اظهار کرد: اولویت نخست دولت توسعه فضای آموزشی، ارتقای خدمات حوزه سلامت و تامین امنیت است تا زیرساختهای اساسی برای رشد پایدار فراهم شود.
وی در ادامه بر لزوم ایجاد بستر مناسب برای سرمایهگذاری در استانها تاکید کرد و افزود: حمایت از سرمایهگذاران و تسهیل فعالیت بخش خصوصی، نه تنها موجب افزایش فرصتهای شغلی و کاهش بیکاری میشود، بلکه رشد اقتصادی را نیز تسریع میکند و به عدالت اجتماعی کمک میکند.
دولت فراهمکننده زیرساختها برای سرمایهگذاران
معاون اجرایی رییسجمهور در ادامه گفت: نگاه به سرمایهگذاران و کارآفرینان باید اصلاح شود و این افراد به عنوان عناصر ارزشمند اجتماعی مورد تکریم قرار گیرند.
وی افزود: اگر سرمایهگذاری به هر ادارهای مراجعه کند، باید با احترام و به عنوان یک انسان عزیز با او برخورد شود.
قائمپناه تصریح کرد: نقش دولت فراهم کردن زیرساختها برای سرمایهگذاران است و این موضوع یکی از محورهای اصلی فعالیتهای اجرایی محسوب میشود.
وی همچنین بر نگاه عدالتمحورانه دولت تاکید کرد و افزود: در گذشته تمرکز توسعه تنها بر مرکز کشور بود و مناطق پیرامونی تا حد زیادی محروم ماندهاند، در حالی که بانکها تسهیلات کلان به برجهای شهری ارائه کردند و شاخصهای بیکاری در این مناطق به شدت افزایش یافت.
معاون اجرایی رییسجمهور افزود: دولت در تلاش است این روند را تغییر دهد و اولویت برنامههای توسعهای کشور بر مناطق پیرامونی و محروم استوار شده است.
قائم پناه همچنین یادآور شد: توسعه نیازمند ابزارهای مختلفی است؛ از جمله زیرساختهای سختافزاری مانند مجوزها، زمین، برق و گاز که لازم، اما کافی نیستند و همچنین ابزارهای نرمافزاری و مدیریتی.
جذب نیروی انسانی توانمند؛ شرط توسعه پایدار
معاون رییسجمهور تاکید کرد: بالاتر از همه، انسان توانمند است که توسعه را ممکن میسازد و کشوری میتواند به پیشرفت برسد که نیروهای متخصص و کارآمد را جذب کند.
وی ادامه داد: هر استان باید تلاش کند نیروهای توانمند خود را شناسایی و جذب کند، زیرا بدون حضور افراد دانا، توسعه واقعی امکانپذیر نخواهد بود.
جذب نخبگان و حمایت از سرمایهگذاران کلید توسعه کشور است
معاون اجرایی رییس جمهور بر اهمیت جذب نیروهای توانمند و نخبه در استانها و کشور تاکید کرد و گفت: هیچ استانی نمیتواند بدون بهرهگیری از نخبگان ریاضی، علمی و کارآفرینی به توسعه واقعی دست یابد.
وی افزود: نباید بر پیشانی هیچ ایرانی برچسب بزنیم و مغزافزار کشور را نادیده بگیریم. حتی اگر مجوز و منابع مالی وجود داشته باشد، بدون نیروی انسانی توانمند، تحول ممکن نخواهد بود. انسان است که میتواند تغییر ایجاد کند؛ مغزافزار است که حتی پس از توقف غنیسازی، فناوری هستهای را دوباره احیا میکند.
قائمپناه ادامه داد: باید همه تلاش کنیم تا هر فردی که میتواند برای کشور کار کند، جذب و حمایت شود. نباید نیروهای خود را تخریب کنیم یا برای آنها پرونده بسازیم.
وی ادامه داد: نباید برای سرمایه گذاران پرونده سازی کنیم، گرچه دولت مخالف رانت و فساد است، اما سرمایهگذاران، کارآفرینان، اندیشمندان و دانشمندان باید مورد حمایت قرار گیرند و تخریب نشوند.
معاون اجرایی رییس جمهور تاکید کرد: موفقیت کشور در گرو احترام به نخبگان و ایجاد بستر مناسب برای فعالیت آزاد و خلاقانه آنهاست، زیرا این افراد موتور محرکه توسعه و نوآوری در تمامی حوزهها هستند.
کار، تولید و سرمایهگذاری پایه توسعه کشور است
وی اضافه کرد: کار و تولید، ستون اصلی ساختن کشور است و جامعه باید به درک مشترکی از اهمیت سرمایهگذاری، تولید و گردشگری برسد، چرا که این حوزهها ثروت واقعی برای ایران میآفرینند.
قائمپناه افزود: مسوولان و مردم باید احترام ویژهای برای کارآفرینان و تولیدکنندگان قائل شوند و نخبگان، فارغ از گرایشهای سیاسی و مذهبی، مورد حمایت قرار گیرند.
وی همچنین بر نقش بانوان در توسعه اقتصادی کشور تاکید کرد و گفت: حمایت از ورود زنان به عرصه کارآفرینی میتواند شتاب رشد اقتصادی و اجتماعی را افزایش دهد.
معاون اجرایی رئیسجمهور با اشاره به اهمیت حفظ انسجام و وحدت ملی، اظهار کرد ایران سرزمینی است پر از خرد و اندیشه؛ از ابوعلی سینا و حافظ گرفته تا خیام و امام رضا (ع)، همه سرمایههای عظیم فرهنگی و اقتصادی کشور هستند و باید با همکاری همه بخشها، این سرمایهها به ثروت واقعی برای کشور تبدیل شوند.
جعفر قائمپناه، معاون اجرایی رییسجمهور صبح امروز (دوشنبه) به منظور شرکت در همایش سرمایهگذاری وارد فرودگاه بجنورد شد و مورد استقبال نماینده ولیفقیه در خراسان شمالی، استاندار و جمعی از مسئولان استانی قرار گرفت.
بر اساس برنامه اعلامشده، وی در سفر یکروزه خود به خراسان شمالی، از دانشکده داروسازی و بیمارستان امام حسن (ع) بجنورد بازدید کرد و ۵۶ مدرسه را در قالب طرح «نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی» به بهرهبرداری میرساند.
افتتاح ۱۳ نیروگاه خورشیدی، بازدید از طرح آبرسانی به بجنورد، نشست با فعالان اقتصادی و حضور در جلسه شورای اداری استان از دیگر برنامههای معاون اجرایی رییسجمهور در خراسان شمالی است.