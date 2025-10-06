باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی رسانه ملی، فتحعلی اویسی متولد ۲۵ دی ماه ۱۳۲۴ در فردو از توابع شهرستان کهک در استان قم بود که پس از دانش آموختگی در مقطع کارشناسی ارشد در رشته کارگردانی و بازیگری سینما از دانشگاهی در آمریکا به ایران بازگشت و با عضویت در گروه دانش تلویزیون در سال ۱۳۵۴ به ساخت آثار مستند و فیلم‌های کوتاه مشغول شد.

وی در ابتدا با حضور در سینما و سپس تلویزیون حضور مستمری را در این دو حوزه برای چنددهه متمادی تجربه کرد و جایگاه خود را به عنوان یک بازیگر کاربلد در نقش‌های جدی و عمدتاً منفی مستحکم ساخت. ارائه بازی‌های پرقدرت در این نقش‌ها جذابیت ویژه‌ای را به بینندگان منتقل می‌کرد.

با اینکه بسیاری از نقش‌های اویسی بنابه وضعیت صدابرداری در آن سال‌ها، توسط صداپیشگان حرفه‌ای و صدا‌های جذاب و قدرتمند آنها دوبله می‌شد، تجربه گویندگی به جای خودش در نقش یک افسر مغول در سریال سربداران و نیز نقش یک خلافکار نیمه‌دیوانه در تله تئاتر زارع شیکاگو، قدرت بالای او در فن بیان بازیگری را برای مخاطب آشکار کرد.

خلافکار عصبانی و نیمه‌دیوانه در زارع شیکاگو، نقشی کوتاه، اما سخت و چند بعدی بود که هر کسی از عهده اجرای آن برنمی آمد. زنده یاد اویسی در آثار مطرح و جذاب بسیاری در سینما و تلویزیون ایفای نقش کرد که از میان آنها می‌توان به این موارد اشاره کرد:

فیلم‌های سینمایی چون: «سردار جنگل» (امیر قویدل)، «ناخدا خورشید» (ناصر تقوایی)، «پرنده کوچک خوشبختی» (پوران درخشنده)، «هی جو» (منوچهر عسگری نسب)، «سرب» (مسعود کیمیایی)، «تفنگ‌های سحرگاه» (بهروز افخمی)، «هامون»، «بانو» (داریوش مهرجویی)، «گل سرخ» (حمید تمجیدی)، «دستمزد» (مجید جوانمرد)، «دلشدگان» (علی حاتمی)، «سایه خیال» (حسین دلیر)، «حکایت آن مرد خوشبخت» (رضا حیدرنژاد)، «می خواهم زنده بمانم» (ایرج قادری)، «حادثه در کندوان»، «بدل» (جهانگیر جهانگیری)، «پاتک» (علی اصغر شادروان)، «جهان‌پهلوان تختی» (علی حاتمی و بهروز افخمی)، «گاومیش ها» (اکبر صادقی)، «بشارت منجی» (نادر طالب زاده)، «مومیایی ۳» (محمدرضا هنرمند) و ...

مجموعه‌های تلویزیونی مانند: «سربداران» (محمد علی نجفی)، «کوچک جنگلی» (بهروز افخمی)، «مسافران دره انار» (یدالله نوعصری)، «مش خیرالله و صندوقچه اسرار» (داریوش مودبیان و حسین فردرو)، «تنهاترین سردار»، «ولایت عشق» (مهدی فخیم‌زاده)، «خودروی تهران ۱۱» (مرضیه برومند)، «خانه ما» (مسعود کرامتی)، «قصه ها» (محمد رضا اعلامی)، «به او بگویید دوستش دارم» (حمید تمجیدی)، «تفنگ سرپر» (امرالله احمدجو)، «تصمیم نهایی» (محسن شاه محمدی)، «چمدان‌های بسته» (محمد صالح‌علا)، «پس از باران» (سعید سلطانی)، «کاکتوس» (محمدرضا هنرمند)، «چراغ جادو» (همایون اسعدیان)، «فرمان» (مسعود رشیدی)، «زیرزمین» (علیرضا افخمی)، «سایه‌روشن» (آرش معیریان)، «معمای شاه» (محمدرضا ورزی) و ...

و تله تئاتر‌هایی نظیر: «زارع شیکاگو» (سیروس ایراهیم زاده)، «قضیه رابرت اوپنهایمر» (محمود عزیزی) و «به سوی دمشق» (حمید سمندریان).

زنده یاد اویسی در کارگردانی و فیلمنامه نویسی هم دستی داشت، مانند فیلم موفق «مریم و میتیل» در حوزه آثار کودک و مجموعه تلویزیونی «در کنار هم» با مضمون طنز انتقادی-اجتماعی. حضور پیوسته و ممتد فتحعلی اویسی در نوع جدیدی از آثار کمدی که با مجموعه تلویزیونی «بدون شرح» آغاز شد، اگرچه همراه با حضور او در برخی آثار با کیفیت پایین تری در مقایسه با گذشته بود، اما به خوبی خلاقیت و نبوغ طنزپیشگی منحصر‌به‌فرد زنده یاد اویسی را نمایان می‌کرد.

یادش گرامی.